Ekinezya, tarçın, rezene, ebegümeci, hatmi çiçeği... İşte kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları
Kış aylarının gelmesi ve kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar soğuk havalarda kendilerini hastalıklardan nasıl koruyacağı sorusunun yanıtını arıyor. Uzmanlar, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutmak için zencefil, adaçayı, kuşburnu, ekinezya, papatya, ıhlamur, rezene, ebegümeci, hatmi çiçeği ve kuskus gibi bitkilerin çaylarının tüketilmesini önerdi. Peki bitki çaylarının özellikleri neler? Hangi bitki çayı hangi hastalığı önlüyor? İşte kıç aylarında bağışıklığınızı güçlendirecek bitkiler.
Bitki çaylarının rahatlatıcı etkiye sahip olduğunu aktaran Diyetisyen Özuzun, "Aynı zamanda antibakteriyel özellik gösteriyor, mikroplara karşı korunma sağlayarak bağışıklık sistemini de güçlendiriyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken ise bu çayların özellikle hamileler ve kronik hastalığı olanlar tarafından ölçülü tüketilmesi" dedi.