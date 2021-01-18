Ekinezya, tarçın, rezene, ebegümeci, hatmi çiçeği... İşte kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları

Bitki çaylarının rahatlatıcı etkiye sahip olduğunu aktaran Diyetisyen Özuzun, "Aynı zamanda antibakteriyel özellik gösteriyor, mikroplara karşı korunma sağlayarak bağışıklık sistemini de güçlendiriyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken ise bu çayların özellikle hamileler ve kronik hastalığı olanlar tarafından ölçülü tüketilmesi" dedi.