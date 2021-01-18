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Ekinezya, tarçın, rezene, ebegümeci, hatmi çiçeği... İşte kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları

Kış aylarının gelmesi ve kar yağışının etkisini artırmasıyla birlikte vatandaşlar soğuk havalarda kendilerini hastalıklardan nasıl koruyacağı sorusunun yanıtını arıyor. Uzmanlar, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutmak için zencefil, adaçayı, kuşburnu, ekinezya, papatya, ıhlamur, rezene, ebegümeci, hatmi çiçeği ve kuskus gibi bitkilerin çaylarının tüketilmesini önerdi. Peki bitki çaylarının özellikleri neler? Hangi bitki çayı hangi hastalığı önlüyor? İşte kıç aylarında bağışıklığınızı güçlendirecek bitkiler.

DHA
18.01.2021 11:27 - Son Güncelleme: 18.01.2021 11:38
Ekinezya, tarçın, rezene, ebegümeci, hatmi çiçeği... İşte kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları

Beslenme ve Diyet Uzmanı Diyetisyen Melodi Özuzun, soğuk havalarda bağışıklık sistemini güçlü tutacak, hastalıklardan koruyacak bitki çayları tüketilmesi önerisinde bulundu.

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Ekinezya, tarçın, rezene, ebegümeci, hatmi çiçeği... İşte kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları

Bitki çaylarının rahatlatıcı etkiye sahip olduğunu aktaran Diyetisyen Özuzun, "Aynı zamanda antibakteriyel özellik gösteriyor, mikroplara karşı korunma sağlayarak bağışıklık sistemini de güçlendiriyorlar. Burada dikkat edilmesi gereken ise bu çayların özellikle hamileler ve kronik hastalığı olanlar tarafından ölçülü tüketilmesi" dedi.

Ekinezya, tarçın, rezene, ebegümeci, hatmi çiçeği... İşte kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları

Melodi Özuzun, çevresine ve danışanlarına kış çaylarından faydalanmalarını önerdiğini, özellikle diyet yapanların mevsim geçişlerinde bağışıklıklarına özen göstermesi gerektiğini hatırlattı.

Ekinezya, tarçın, rezene, ebegümeci, hatmi çiçeği... İşte kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları

Ihlamur, adaçayı, melisa, papatya gibi bitkisel çaylara dikkati çeken Özuzun, "Her gün bir fincan ekinezya tüketmeye özen gösteriyorum. Ekinezya bağışıklık sistemini güçlü ve sağlıklı tuttuğu gibi patojenlere karşı koruyucu etkisi kanıtlanmıştır.

Ekinezya, tarçın, rezene, ebegümeci, hatmi çiçeği... İşte kış aylarında bağışıklık sistemini güçlü tutmanın yolları

Ekinezya çayı, grip ve nezleden kaynaklanan ağrıları hafifletir.

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