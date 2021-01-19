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Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar görenleri şoke etti! Ne umdular ne buldular

Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı. Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor. İşte baba-oğulun adım adım ilginç araştırması.

19.01.2021 06:20 - Son Güncelleme:
Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar görenleri şoke etti! Ne umdular ne buldular

Reptilia (Sürüngenler) sınıfına dahil olan çıngıraklı yılan, kendi türleri arasında en zehirli olanlardan biridir. Engerekgiller familyasında yer alan bir yılan türüdür. Çıkardığı ses nedeniyle bu ismi alan canlı, ısıya duyarlı ve oldukça keskin gözlere sahiptir. Çoğunlukla gece avlanan hayvanlardan biri olup, zifiri karanlıkta rahatlıkla fare ya da sıçan avına çıkabilir.

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Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar görenleri şoke etti! Ne umdular ne buldular

Yayılan sıcaklık enerjisiyle avlanan çıngıraklı yılan, 0.004 derecelik sıcaklıktaki bir hayvanı dahi rahatlıkla hissedip yakalayabilir. Çıngıraklı yılanda dikkat çeken özelliklerden biri de avını asla ıskalamamasıdır. Gece ya da gündüz fark etmeksizin hızlı manevralarla yaklaşık 1 dakika içinde avını öldüren bir yılandır. Yakalama sonrasında dişlerinden yaydığı zehirle, avını önce felç eder daha sonra yavaş yavaş yer. Bu nedenle en çok korkulan yılan türleri arasında yer almaktadır.

Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar görenleri şoke etti! Ne umdular ne buldular

3 metre uzunluğa ulaşabilen çıngıraklı yılan, birbirinden farklı türlere sahiptir. Rengine ve yaşadığı bölgeye göre farklılık gösteren yılan 12-15 kilograma kadar çıkabilmektedir.

Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar görenleri şoke etti! Ne umdular ne buldular

Baba-oğul YouTube kanalları için yaptıkları araştırmalarla herkesin dikkatini çekti. Birçok farklı araştırmaya imza atan baba-oğul, yine ilginç bir deneyim yaşadı.

Çıngıraklı yılanın kuyruğundan çıkanlar görenleri şoke etti! Ne umdular ne buldular

Bu defa çıngıraklı yılanın kuyruğunun içindekileri merak eden baba oğul, hayvanat bahçesine gidip bir adet ölü çıngıraklı yılan kuyruğu satın alıyor.

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