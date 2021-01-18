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Türkiye'nin en meşhur 10 sokak yemeği! Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye'nin en güçlü ve en popüler 10 sokak yemeğini belirledi. Türkiye'nin gastronomi merkezi olmasına rağmen sokak yemeklerinin de çok lezzetli olduğu vurgulanan yazıda, "Türk halkı göçebe bir geçmişe sahiptir ve bu, sokak yemek kültürünün ülke genelinde son derece zengin ve popüler olmasının ana nedenlerinden biridir" denildi. İşte en popüler 10 sokak yemek...

18.01.2021 11:02 - Son Güncelleme: 18.01.2021 11:23
Türkiye'nin en meşhur 10 sokak yemeği! Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı, tanıtım çalışmaları kapsamında Türkiye'nin en güçlü ve en popüler 10 sokak yemeğini belirledi.

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Türkiye'nin en meşhur 10 sokak yemeği! Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı

10. Şalgam

Türkiye'nin en meşhur 10 sokak yemeği! Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı

9. Buzlu badem

Türkiye'nin en meşhur 10 sokak yemeği! Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı

8. Çiğ köfte

Türkiye'nin en meşhur 10 sokak yemeği! Kültür ve Turizm Bakanlığı açıkladı

7. Tavuklu pilav

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