Eğer bu kan grubuna sahipseniz Einstein kadar zeki olabilirsiniz! Uzmanlara göre IQ seviyesi arşa çıkan o kan grubu...

Son yıllarda gerçekleştirilen bilimsel araştırmalar, zeka ile kan grubu arasındaki olası bağlantıyı inceliyor. Bu araştırmalarda bazı kan gruplarının belirli zihinsel yeteneklerde öne çıktığı gözlemlenmekte. Bu bulgular, genetik yapının kan dolaşımı ve beyin sinir sistemi üzerindeki etkileri ile zeka arasındaki ilişkiyi daha iyi anlamamıza yardımcı olabilir. Ancak uzmanlar zekanın sadece kan grubuna dayalı olmadığını çevresel ve eğitsel faktörlerin de önemli bir rol oynadığını belirtiyor. Peki yapılan araştırmalara göre en akıllı kan grupları hangileri? İşte habere dair detaylar...

AB KAN GRUBU ZİRVEDE Yapılan araştırmalar, AB kan grubuna sahip bireylerin analitik düşünme, problem çözme ve hızlı karar alma gibi bilişsel becerilerde daha başarılı olduklarını ortaya koyuyor. Bu gruptaki kişiler genellikle yüksek hafıza kapasitesine ve yaratıcı düşünme yeteneğine sahip olmalarıyla dikkat çekiyor. AB kan grubu, zeka testlerinde ve hafıza oyunlarında diğer kan gruplarına göre daha yüksek performans sergileyen bireylerle ilişkilendiriliyor. Bu durumun genetik yapı ve beyin fonksiyonlarıyla bağlantılı olabileceği düşünülüyor.