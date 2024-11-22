Bu ada gün geçtikçe kayboluyor! Tuvalu nerede? Adada kaç kişi yaşıyor?

Tuvalu, Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve 11 bin kişilik nüfusa sahip olan bir ada ülkesi. Ancak bu küçük ada ülkesi, iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında. Gelecek senaryoda uzun vadede Tuvalu'nun büyük bir kısmı sular altında kalacak ve bu da ülkenin varlığını sürdürebilmesini zorlaştıracak. Bu tehditlere karşı koyabilmek adına Tuvalu Hükümeti, ulusal kültür ve kimliklerini koruyabilmek için inovatif bir yol arayışına girdi.

Kültürel miras sanal ortamda korunacak Tuvalu, "Dijital Ulus" adı verilen devrimsel bir projeye dahil oldu. Bu proje, ülkenin fiziksel varlığını dijital bir dünyada yeniden yaratmayı amaçlıyor. Dijital Ulus sayesinde Tuvalu'nun coğrafi sınırları ve kültürel mirası sanal bir ortamda korunarak gelecekteki nesillere aktarılacak. Bu dijital kopya, Tuvalu halkının bir arada varlıklarını sürdürmelerine olanak sağlayacak.