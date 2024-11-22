Bu ada gün geçtikçe kayboluyor! Tuvalu nerede? Adada kaç kişi yaşıyor?

Tuvalu, Pasifik Okyanusu'nda yer alan ve 11 bin kişilik nüfusa sahip olan bir ada ülkesi. Ancak bu küçük ada ülkesi, iklim değişikliği nedeniyle tehdit altında. Gelecek senaryoda uzun vadede Tuvalu'nun büyük bir kısmı sular altında kalacak ve bu da ülkenin varlığını sürdürebilmesini zorlaştıracak. Bu tehditlere karşı koyabilmek adına Tuvalu Hükümeti, ulusal kültür ve kimliklerini koruyabilmek için inovatif bir yol arayışına girdi.
Kültürel miras sanal ortamda korunacak
Tuvalu, "Dijital Ulus" adı verilen devrimsel bir projeye dahil oldu. Bu proje, ülkenin fiziksel varlığını dijital bir dünyada yeniden yaratmayı amaçlıyor. Dijital Ulus sayesinde Tuvalu'nun coğrafi sınırları ve kültürel mirası sanal bir ortamda korunarak gelecekteki nesillere aktarılacak. Bu dijital kopya, Tuvalu halkının bir arada varlıklarını sürdürmelerine olanak sağlayacak.
Yasal hakların sürekliliği sağlanacak
"Dijital Ulus" projesi, yalnızca sanal bir ada yaratmaktan çok daha fazlasını hedefliyor. Tuvalu Hükümeti, dijital ortamda vatandaşlarının yaşamlarını ve yasal haklarını korumayı amaçlıyor. Örneğin, dijital pasaportlar sayesinde vatandaşlar doğum, evlilik, ölüm gibi temel resmi işlemleri dijital ortamda gerçekleştirebilecekler. Bu adım, adanın yok olma riski altındaki fiziksel varlığından bağımsız olarak halkın yasal haklarının sürekliliğini sağlamayı amaçlıyor.