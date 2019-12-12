ŞOK'ta hafta sonu kampanyaları açıklandı! ŞOK 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler?
ŞOK 14 Aralık aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. 'Hafta sonu fırsatları' başlığı altında duyurulan indirim listesi dolu dolu. Tam boy fırın, tost makinesi, wok tava, toprak güveç tencere, 6'lı toprak güveç ve sütlaç kasesi ile birçok ürün 14 Aralık'ta satışa çıkacak. Peki, ŞOK marketlerde bu hafta sonu neler olacak? İşte ŞOK 14 Aralık 2019 aktüel ürünler kataloğu...
12.12.2019 14:59
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