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Edirne'yi sel vurdu! Sokaklar göle döndü evleri dükkanları su bastı...

Edirne'de etkisini gösteren yağış şiddetini giderek arttırdı ve yağış sebebiyle iş yerlerini ve bazı evleri su bastı. Çökme tehlikesi bulunan bina için önlem alınırken vatandaşlar CHP'li belediyeye tepki gösterdi.

01.08.2022 09:08 - Son Güncelleme: 01.08.2022 09:08
Edirne’yi sel vurdu! Sokaklar göle döndü evleri dükkanları su bastı...

Edirne'de şiddetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran ve giderek şiddetini artıran sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

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Edirne’yi sel vurdu! Sokaklar göle döndü evleri dükkanları su bastı...

Araçlar trafikte ilerlemekte zorluk çekti, trafik ekipleri su biriken caddelerde önlem aldı.

Edirne’yi sel vurdu! Sokaklar göle döndü evleri dükkanları su bastı...

Şiddetli yağış nedeniyle Zübeyde Hanım Caddesi'ndeki bazı iş yerlerini su bastı.

Dükkanlarını su basan esnaf kendi imkanlarıyla temizlik çalışması yaptı.

Hava sıcaklığının 27 derece ölçüldüğü kentte, yaklaşık 2 saat etkili olan sağanak yerini hafif yağışa bıraktı.

Edirne’yi sel vurdu! Sokaklar göle döndü evleri dükkanları su bastı...

VATANDAŞLAR EDİRNE BELEDİYESİNE İSYAN ETTİ

Yapılan kazıların ardından sürekli asfalt atıldığını ve bu sebepten dolayı kaldırımların boyunun azaldığını belirten Suhey Tunçyürek, "3 senedir basmıyordu. Durumumuz iyi idi. Ama yol kazılıp tekrar üzerine defalarca asfalt atılınca yol yükseldi ve bu sefer kaldırımlar alçak kaldı. Bir anda Şükrüpaşa Mahallesinden 1. Murat'a doğru su gelince içeri doğru aktı su. Artık alt yapı mı, mazgallar mı, tıkanınca oradan oluk oluk buraya geliyor" dedi.

Edirne’yi sel vurdu! Sokaklar göle döndü evleri dükkanları su bastı...

"ALT YAPI YOK, ÜST YAPI YOK EDİRNE SIFIR"

Ahmet Kıvırcık ise alt yapı ve üst yapının olamamasından bu durumların yaşandığını vurgulayarak, "Geçen sene bir anda geldi dedik ama bu sefer bu caddelere asfalt ata ata kaldırımlar kaldı 4 parmak. Bu asfaltları bu kadar yüksek tutup kaldırımları düşük tutuyorlar. Yükseltin bu kaldırımları 50 - 60 santimetre yapın. Diyorlar ki bodrum katı ruhsatı iptal ederim. Sen önce alt yapını yap sonra benim ruhsatıma gel. 1 değil, 2 değil, 3 değil yani. Ben bodrum kattayım iyi güzel de illa beni su basacak değil bana yoldan geliyor. Alt yapı yok, üst yapı yok Edirne sıfır" ifadelerini kullandı.

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