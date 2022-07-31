Bursa'da alkollü sürücü dehşeti! 3 milyonluk lüks araç hurdaya döndü
Bursa'da alkol aldığı öğrenilen sürücü, lüks aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerinin panosuna çarptı. Kazada 3 milyon TL'lik lüks araç hurdaya dönerken, trafik ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Erkan G.'nin 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.
31.07.2022 23:51 - Son Güncelleme: 31.07.2022 23:51
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, bir iş yerinin panosuna çarparak durabildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Orhan T. (30) yaralanırken sürücü Erkan G.'nin (35) ise 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Değeri yaklaşık 3 milyon TL olan lüks otomobil, hurdaya döndü.
Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt Yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan sürücü Erkan G.(35) yönetimindeki PL 743 EG yabancı plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Kaldırıma çarparak yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerinin tanıtım panosuna çarparak durabildi.