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Bursa'da alkollü sürücü dehşeti! 3 milyonluk lüks araç hurdaya döndü

Bursa'da alkol aldığı öğrenilen sürücü, lüks aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek bir iş yerinin panosuna çarptı. Kazada 3 milyon TL'lik lüks araç hurdaya dönerken, trafik ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Erkan G.'nin 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

31.07.2022 23:51 - Son Güncelleme: 31.07.2022 23:51
Bursa’da alkollü sürücü dehşeti! 3 milyonluk lüks araç hurdaya döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, bir iş yerinin panosuna çarparak durabildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Orhan T. (30) yaralanırken sürücü Erkan G.'nin (35) ise 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Değeri yaklaşık 3 milyon TL olan lüks otomobil, hurdaya döndü.

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Bursa’da alkollü sürücü dehşeti! 3 milyonluk lüks araç hurdaya döndü

Kaza, saat 20.30 sıralarında İnegöl-Alanyurt Yolu üzerinde meydana geldi. İnegöl'den Alanyurt istikametine seyir halinde olan sürücü Erkan G.(35) yönetimindeki PL 743 EG yabancı plakalı otomobil aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak savrulmaya başladı. Kaldırıma çarparak yoldan çıkan otomobil yol kenarında bulunan bir iş yerinin tanıtım panosuna çarparak durabildi.

Bursa’da alkollü sürücü dehşeti! 3 milyonluk lüks araç hurdaya döndü

3 MİLYON TL'LİK OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ
Kazada, otomobilde yolcu olarak bulunan Orhan T. yaralanırken yaklaşık 3 milyon TL değerindeki lüks otomobil hurdaya döndü. Olayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Bursa’da alkollü sürücü dehşeti! 3 milyonluk lüks araç hurdaya döndü

Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Orhan T., İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Orhan T.'nin sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Bursa’da alkollü sürücü dehşeti! 3 milyonluk lüks araç hurdaya döndü

SÜRÜCÜ 4.25 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI
Kullanılamaz hale gelen lüks otomobil çekici yardımıyla otoparka kaldırılırken, trafik ekiplerinin yaptığı ilk kontrolde sürücü Erkan G.'nin 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi.

Bursa’da alkollü sürücü dehşeti! 3 milyonluk lüks araç hurdaya döndü

Sürücüye alkollü araç kullanmaktan 3 bin 674 TL cezai işlem uygulandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Bursa’da alkollü sürücü dehşeti! 3 milyonluk lüks araç hurdaya döndü
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