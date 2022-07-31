Bursa’da alkollü sürücü dehşeti! 3 milyonluk lüks araç hurdaya döndü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan lüks otomobil, bir iş yerinin panosuna çarparak durabildi. Otomobilde yolcu olarak bulunan Orhan T. (30) yaralanırken sürücü Erkan G.'nin (35) ise 4.25 promil alkollü olduğu tespit edildi. Değeri yaklaşık 3 milyon TL olan lüks otomobil, hurdaya döndü.