’Dünyanın en saçma binası’nın yüzde 70’i yıkıldı! 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi

45 METRELİK KOLONLAR YIKILINCA KURBAN KESİLDİ

Kentin en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı'ndaki bina tıraşlama tekniğiyle yıkılıyor. Büyük vinçlerle en tepeye çıkarılan iş makineleri tüm katları tek tek yıkarak aşağı iniyor.