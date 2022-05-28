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Haberler Yaşam 'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı! 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi

'Dünyanın en saçma binası'nın yüzde 70'i yıkıldı! 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi

Google'da, 'Dünyanın en saçma binası' olarak yapılan aramada ilk sırada çıkan ve bu yılın başında yerine meydan yapılması için yıkımına başlanan 18 katlı Kahramanmaraş İl Özel İdare Binası'nın yüzde 70'i yıkıldı. Yıkımda bugüne kadar elde edilen 270 ton hurda ise geri dönüşüme gönderildi.'

DHA
28.05.2022 11:27 - Son Güncelleme: 28.05.2022 11:40
’Dünyanın en saçma binası’nın yüzde 70’i yıkıldı! 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi

Kahramanmaraş'ta 1994 yılında inşa edilen ve gerek rengi gerekse mimari yapısıyla kentin simgesi haline gelen, internet arama motoru Google'da 'Dünyanın en saçma binası' yazılınca aramada ilk sırada çıkan binanın yıkımı sürüyor.

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’Dünyanın en saçma binası’nın yüzde 70’i yıkıldı! 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi'nin yapacağı kent meydanı projesi kapsamında ocak ayında yıkımına başlanan binanın yüzde 70'i yıkıldı.

’Dünyanın en saçma binası’nın yüzde 70’i yıkıldı! 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi

45 METRELİK KOLONLAR YIKILINCA KURBAN KESİLDİ
Kentin en işlek caddesi olan Trabzon Bulvarı'ndaki bina tıraşlama tekniğiyle yıkılıyor. Büyük vinçlerle en tepeye çıkarılan iş makineleri tüm katları tek tek yıkarak aşağı iniyor.

’Dünyanın en saçma binası’nın yüzde 70’i yıkıldı! 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi

Binanın her biri 45 metre uzunluğundaki 8 büyük kolon da yıkıldı. İlgili firma son kolonunun yıkılmasıyla birlikte kurban kesti.

’Dünyanın en saçma binası’nın yüzde 70’i yıkıldı! 270 ton hurda geri dönüşüme gönderildi

Firma yetkilisi Kenan Türkmen, 8 kolonun kaza yaşanmadan, kimse zarar görmeden yıkılmasının önemli olduğunu ve bunu gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

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