Duyanları şaşkına çeviren olay! Evin çatısına araba düştü

Mahalle sakinlerinden Ferhat Tutak, bir ses duyduklarını ve olay yerine geldiklerini anlatarak "Kiremitlerin kırılma sesini duyunca biz ev çöktü zannettik. Kadınlar vardı, polisi arayın diyerek kaçıyorlardı, daha sonra bu kadınların çevre evlerde oturan ve panik yaşayan kadınlar olduğunu öğrendik. Çok şükür ölen ya da yaralanan yok, buna sevindik." dedi.