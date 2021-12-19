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Kilosu 150 lira! Zehirli olan aslan balığı denizden çıktığı gibi satılıyor

Kilosu 150 lira olan aslan balığı hemen satılıyor. Akdeniz ve Ege'de balık popülasyonuna zarar veren aslan balığının zehirli dikenleri kesildikten sonra yapılan çorbası, tavası ve ızgarası büyük ilgi görüyor. Kilosu 150 liraya satılan balık, tezgaha çıktıktan 1 gün sonra tükeniyor.

DHA
19.12.2021 11:13 - Son Güncelleme: 19.12.2021 11:28
Kilosu 150 lira! Zehirli olan aslan balığı denizden çıktığı gibi satılıyor

Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'de balıkçılara ve balıklara zarar veren balon ile aslan balığının popülasyonunu kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor.

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Kilosu 150 lira! Zehirli olan aslan balığı denizden çıktığı gibi satılıyor

Balık yavrularını ve yumurtalarını yediği için eti protein açısından zengin olan aslan balığının popülasyonunun kontrolü için uzmanlar tüketilmesini öneriyor. Hem renkli hem de farklı görüntüsü ile dikkati çeken aslan balığı, yalnızca zıpkınla avlanabiliyor.

Kilosu 150 lira! Zehirli olan aslan balığı denizden çıktığı gibi satılıyor

Balığı avlamak için dalgıçlar yaz aylarında 5 metre derinliğe dalarken, kışın su ısısı değiştiği için daha derinlere inmek zorunda kalıyor. Artan talep karşısında balık çarşısına gelen müşterilerin çoğunluğu aslan balığını sorar oldu.

Kilosu 150 lira! Zehirli olan aslan balığı denizden çıktığı gibi satılıyor

Kilosu 150 lirayı bulan balık avlanıp, tezgaha çıkmasının ertesi günü tükeniyor. Zehirli olan dikenli kısımları kesildikten sonra aslan balığının diğer balık türlerinden hiçbir farkı kalmıyor. Etinde zehir olmadığı için güvenle tüketilebiliyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi de aslan balığını tava, ızgara ve çorba şeklinde belediyenin balık çarşısında menüye dahil etti.

Kilosu 150 lira! Zehirli olan aslan balığı denizden çıktığı gibi satılıyor

'DOYMAK BİLMEYEN BİR BALIK TÜRÜ'
Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı, Çevre Yüksek Mühendisi Lokman Atasoy, balığın uzun yıllardır Akdeniz ve Ege'de olduğunu söyledi.

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