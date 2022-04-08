RAMAZAN İMSAKİYE
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Diyarbakır'da tacizci sanılarak sokak ortasında katledilen Ergün Arslan hakkında kahreden kelime-i şehadet ve oruç detayı

Diyarbakır'da 40 yaşındaki Ergün Arslan, tacizci sanılarak sokak ortasında katledildi. Arslan'ın ölümündeki detaylar ise kahretti. Can vermek üzere olan Arslan'ın 'Oruçluyum' diyerek suyu içmeyi kabul etmediği belirtildi. Görgü tanıklarının anlattığına göre, Arslan, son nefesinde kelime-i şehadet getirmiş.

08.04.2022 10:38 - Son Güncelleme: 08.04.2022 10:40
Diyarbakır’da tacizci sanılarak sokak ortasında katledilen Ergün Arslan hakkında kahreden kelime-i şehadet ve oruç detayı

Diyarbakır Sur'da, 13 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekip taciz ettiği iddiasıyla önce darp edilen, ardından bıçakla öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Diyarbakır’da tacizci sanılarak sokak ortasında katledilen Ergün Arslan hakkında kahreden kelime-i şehadet ve oruç detayı

Arslan'ın taciz olayından 3 gün sonra aynı bölgede fotoğraf çekince çevredekilerin "tacizci" diye öldürdüğü ortaya çıktı.

Diyarbakır’da tacizci sanılarak sokak ortasında katledilen Ergün Arslan hakkında kahreden kelime-i şehadet ve oruç detayı

'BIYIKLI BİRİYDİ'
Kurulan özel ekip, 13 yaşındaki G.S.'nin "Fotoğrafımı çeken bu değil, bıyıklı biriydi" dediği kişinin bulunması amacıyla çalışmalarına başladı.

Diyarbakır’da tacizci sanılarak sokak ortasında katledilen Ergün Arslan hakkında kahreden kelime-i şehadet ve oruç detayı

KAMERA KAYITLARI İNCELENİYOR
Alanlarında uzman olan ekip, bıyıklı gerçek tacizciyi tespit etmek amacıyla söz konusu bölgede bulunan Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile işyerlerine ait güvenlik kameralarına incelemeye aldı.

Diyarbakır’da tacizci sanılarak sokak ortasında katledilen Ergün Arslan hakkında kahreden kelime-i şehadet ve oruç detayı

'HAK ETTİĞİ CEZAYI ALSIN'
"Benim ağabeyim oruçlu öldüğü için şehit oldu" diyen Süleyman Arslan, Sabah'a yaptığı açıklamada şunları söyledi:

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