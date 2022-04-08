Diyarbakır'da tacizci sanılarak sokak ortasında katledilen Ergün Arslan hakkında kahreden kelime-i şehadet ve oruç detayı
Diyarbakır'da 40 yaşındaki Ergün Arslan, tacizci sanılarak sokak ortasında katledildi. Arslan'ın ölümündeki detaylar ise kahretti. Can vermek üzere olan Arslan'ın 'Oruçluyum' diyerek suyu içmeyi kabul etmediği belirtildi. Görgü tanıklarının anlattığına göre, Arslan, son nefesinde kelime-i şehadet getirmiş.
08.04.2022 10:38 - Son Güncelleme: 08.04.2022 10:40
Diyarbakır Sur'da, 13 yaşındaki kız çocuğunun fotoğrafını çekip taciz ettiği iddiasıyla önce darp edilen, ardından bıçakla öldürülen 40 yaşındaki Ergün Arslan cinayetiyle ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.