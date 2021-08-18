1915 Çanakkale Köprüsü’nün bağlantı yoluna 1 km uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde çevreci ses bariyeri inşa edildi

Köprü projesinde bulunan çevre koruma faaliyetleri için yüzde 100 çevreci yatırımlar seçildi. Bu kapsamda, köprünün güzergahında en yakın yerleşim birimi olan Yülüce köyü mevkisinden geçen bölüme, bölgede yaşayanların araçların gürültüsünden rahatsız olmaması için 1 kilometre uzunluk ve 3 metre yüksekliğinde bariyer monte edildi.