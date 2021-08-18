1915 Çanakkale Köprüsü'nün bağlantı yoluna 1 km uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde çevreci ses bariyeri inşa edildi
1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı son sürat devam ederken köprünün bağlantı yollarında da işlemler devam ediyor. Bağlantı yolunda en dikkat çekici yapı ise ses bariyeri oldu. Yülüce köyünün yanından geçen bağlantı yoluna 1 km uzunluğunda 3 metre yüksekliğinde çevresi ses bariyeri inşa edildi. Ses bariyeriyle köy halkının sesten olumsuz etkilenmesini en aza indirmek hedefleniyor.
18.08.2021 16:08
- Son Güncelleme: 18.08.2021 16:08
Çanakkale'nin Lapseki ve Gelibolu ilçeleri arasında yapımı devam eden 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatı kapsamında, Yülüce köyü mevkisindeki bağlantı yoluna çevreci ses bariyeri yapıldı.
"Kınalı, Tekirdağ, Çanakkale ve Savaştepe Otoyol Projesi"nin Malkara ile Çanakkale arasında bulunan, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün de yer aldığı güzergahta da ekipler yoğun şekilde çalışıyor.
Köprü projesinde bulunan çevre koruma faaliyetleri için yüzde 100 çevreci yatırımlar seçildi. Bu kapsamda, köprünün güzergahında en yakın yerleşim birimi olan Yülüce köyü mevkisinden geçen bölüme, bölgede yaşayanların araçların gürültüsünden rahatsız olmaması için 1 kilometre uzunluk ve 3 metre yüksekliğinde bariyer monte edildi.