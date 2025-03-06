Ece Gürel'in başına ne geldi? Müge Anlı dile getirmişti! Uzman isim doğruladı: Birkaç saat daha geç kalınsaydı...
Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı Ece Gürel, tüm Türkiye'nin gündemine oturdu. Gürel'in sağ olarak bulunduğunu gözyaşları içinde duyuran Müge Anlı, "Birkaç saat daha geç bulunsa korkunç bir tabloyla karşılaşabilirdik." dedi. Anlı'nın bu ifadelerini uzman isim doğruladı. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü, Gürel'in nasıl hayatta kaldığına ilişkin çarpıcı bilgiler paylaştı.
takvim.com.tr
Belgrad Ormanı'nda yürüyüşe çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan peyzaj mimarı
Ece Gürel, arama kurtarma ekipleri tarafından donmak üzereyken bulundu.
BİRKAÇ SAAT DAHA GEÇ KALINSAYDI...
Açlık ve soğuk havaya karşı hayatta kalmayı başaran Gürel'in nasıl hayatta kaldığı merak konusu oldu.
Müge Anlı'ya çıkan ailesi Gürel'in kaybolduğu gün niyetli olduğunu açıklamıştı.
Günler sonra bulunan
Ece Gürel'e ilişkin Müge Anlı ise "Birkaç saat daha geç bulunsa korkunç bir tabloyla karşılaşabilirdik." yorumunda bulundu. Bu ifadeleri Şevki Hoca da doğruladı.
3 GÜN BOYUNCA HAYATTA KALINABİLİR
İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü, akıllarda soru işaretine neden olan konuya ilişkin bilgi verdi. Ortam sıcaklığı, kişinin yaşı, ek hastalıkları ve olaydan önceki açlık ya da susuzluk durumu gibi faktörlere bağlı olarak yaşam süresinin değişebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Süngü, "Üç gün boyunca hayatta kalınabilir ancak bu süreçte halsizlik, bilinç bulanıklığı, vücutta çeşitli değişiklikler, organ fonksiyonlarında bozulmalar ve vücuttaki iyon ve minerallerde sağlığı bozacak olumsuz değişiklikler meydana gelebilir. Süre uzadıkça bu riskler daha da artar" diye konuştu.
"ORMANLIK ALANDA YAĞMUR BİRİKİNTİLERİ KURTARICI OLABİLİR" Bulunulan ortamın da hayatta kalma sürecinde büyük bir rol oynadığını belirten Uzm. Dr. Süngü, "Ece Gürel, İstanbul'daki bir ormanda bulundu. Orada belki ufak yağmur birikintilerinden faydalanmış, belki de bazı bitkileri tüketerek hayatta kalmış olabilir. Ancak geçmişte Kahramanmaraş ve Adıyaman depremlerinde insanların 6-8 gün boyunca aç ve susuz kaldığını gördük. Süre uzadıkça bazı kişiler, ortamda bulabildikleri sıvıları tüketerek hayatta kalmayı başardı. Ancak 8-10 günden sonra kurtarılan birçok kişi, çoklu organ yetmezliği ve böbrek yetmezliği nedeniyle yoğun bakıma alınmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.