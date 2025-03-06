3 GÜN BOYUNCA HAYATTA KALINABİLİR

İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Müslüm Süngü, akıllarda soru işaretine neden olan konuya ilişkin bilgi verdi. Ortam sıcaklığı, kişinin yaşı, ek hastalıkları ve olaydan önceki açlık ya da susuzluk durumu gibi faktörlere bağlı olarak yaşam süresinin değişebileceğini söyleyen Uzm. Dr. Süngü, "Üç gün boyunca hayatta kalınabilir ancak bu süreçte halsizlik, bilinç bulanıklığı, vücutta çeşitli değişiklikler, organ fonksiyonlarında bozulmalar ve vücuttaki iyon ve minerallerde sağlığı bozacak olumsuz değişiklikler meydana gelebilir. Süre uzadıkça bu riskler daha da artar" diye konuştu.