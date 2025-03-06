Diyanet açıkladı! Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat nasıl hesaplanır?
Ramazan ayıyla birlikte zekat ibadeti de gündeme geldi. Müslümanlar, mallarının belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırarak dini bir sorumluluklarını yerine getiriyor. Peki, zekat ne zaman verilmeli, kimlere verilmesi gerekiyor?
takvim.com.tr
Zekat, İslam'ın temel ibadetlerinden biri olarak, maddi durumu yerinde olan Müslümanların, mallarının belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalarını sağlayan dini bir yükümlülüktür. Ancak zekatın verilme zamanı ve şartları konusunda pek çok kişi doğru bilgiyi merak ediyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, zekatın ne zaman ve kimlere verilmesi gerektiğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
ZEKAT NEDİR?
Zekât, İslam hukukunda asli ihtiyaçlar dışında nisap miktarı mala sahip olan Müslümanların, bu zenginlikleri üzerinden bir tam yıl geçmesi durumunda vermesi gereken bir mali ibadettir. Zekât, yalnızca bir yardım değil, aynı zamanda bir kulluk borcudur ve maddi imkanlara sahip olan Müslümanlar için dini bir sorumluluktur.
ZEKAT NE ZAMAN VERİLİR?
Zekatın verilmesi için belirli bir ay veya gün şartı bulunmaz. Bir kişinin nisap miktarı mala sahip olması ve üzerinden bir kamerî yıl (hicri takvim yılı) geçmesiyle birlikte zekat vermesi farz olur.
Zekat senenin herhangi bir zamanında verilebilir.
Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir; Ramazan ayını beklemek şart değildir.
Zekatın bir an önce ödenmesi, maddi yardıma ihtiyacı olan kimselerin desteklenmesi açısından önemlidir.
ZEKATIN ŞARTLARI
Zekâtın farz olması için belirli şartların sağlanması gerekmektedir:
-Müslüman olmak.
-Hür olmak.
-Erginlik çağına ulaşmış olmak.
-Aklı başında olmak.
-Nisap miktarı mala sahip olmak.
Nisap miktarı, temel ihtiyaçların dışında, kişinin borçlarını düştükten sonra sahip olduğu belirli bir mal varlığıdır. Bu miktar altın, gümüş, para, ticaret malları, hayvanlar ve tarım ürünleri gibi çeşitli varlıklara göre farklılık gösterebilir.
ZEKAT KİMLERE VERİLİR?
Zekâtın kimlere verileceği Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Buna göre zekât şu kişilere verilebilir:
Fakirler ve düşkünler,
Borçlular,
Yolcular,
Allah yolunda mücadele edenler,
Zekat toplamakla görevli olanlar,
Kalpleri İslam'a ısındırılmak istenen kişiler,
Kölelikten kurtulmak isteyenler.
Zekât, kişinin bakmakla yükümlü olduğu anne, baba, çocuklar ve eşine verilmez. Aynı şekilde, zengin kişilere de zekât verilmesi uygun değildir.