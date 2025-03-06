Diyanet açıkladı! Zekat ne zaman, kimlere verilir? Zekat nasıl hesaplanır?

Zekat, İslam'ın temel ibadetlerinden biri olarak, maddi durumu yerinde olan Müslümanların, mallarının belirli bir kısmını ihtiyaç sahiplerine ulaştırmalarını sağlayan dini bir yükümlülüktür. Ancak zekatın verilme zamanı ve şartları konusunda pek çok kişi doğru bilgiyi merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, zekatın ne zaman ve kimlere verilmesi gerektiğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.