"Çok özledim be aşkım" Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'den duygulandıran paylaşım
Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti gündemi sarsmaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17'ye yükselirken cinayet silahı kayalıklarda bulunmuştu. Eşinin ölümü ile yıkılan Ece Erken geçtiğimiz günlerde eşi için mevlit okutmuştu. Ece Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuşmuştu. Ece Erken eşiyle pozunu paylaşıp "Çok özledim be aşkım. Ne çok sevmişim ben seni meğer. Canım nasıl yanıyor bir bilsen. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yat inşallah. Dualarımdasın" sözleri ile sevgisini dile getirdi.
08.02.2022 10:07
- Son Güncelleme: 08.02.2022 10:07
Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Bakırköy'de sahibi olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğradı.
Ağır yaralanan Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen 42 yaşında hayatını kaybetti.
Ece Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuşmuştu.