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Haberler Yaşam "Çok özledim be aşkım" Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'den duygulandıran paylaşım

"Çok özledim be aşkım" Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümüyle yıkılan Ece Erken'den duygulandıran paylaşım

Ece Erken'in eşi eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayeti gündemi sarsmaya devam ediyor. Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde gözaltı sayısı 17'ye yükselirken cinayet silahı kayalıklarda bulunmuştu. Eşinin ölümü ile yıkılan Ece Erken geçtiğimiz günlerde eşi için mevlit okutmuştu. Ece Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuşmuştu. Ece Erken eşiyle pozunu paylaşıp "Çok özledim be aşkım. Ne çok sevmişim ben seni meğer. Canım nasıl yanıyor bir bilsen. Allah'ım mekanını cennet eylesin. Nurlar içinde yat inşallah. Dualarımdasın" sözleri ile sevgisini dile getirdi.

08.02.2022 10:07 - Son Güncelleme: 08.02.2022 10:07
Çok özledim be aşkım Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım

Beşiktaş eski yöneticisi ve sunucu Ece Erken'in eşi avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu geçtiğimiz günlerde gece saatlerinde Bakırköy'de sahibi olduğu balıkçı restoranında silahlı saldırıya uğradı.

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Çok özledim be aşkım Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım

Ağır yaralanan Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu tüm müdahalelere rağmen 42 yaşında hayatını kaybetti.

Çok özledim be aşkım Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım

Eşinin ölümü ile yıkılan Ece Erken geçtiğimiz günlerde eşi için mevlit okutmuştu.

Çok özledim be aşkım Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım

Ece Erken, "Hocayla konuştum, 'Kızım ağlama, ağladıkça eşini üzersin' dediği için artık ağlamayacağım. Ama çok zor, dayanamıyorum" diye konuşmuştu.

Çok özledim be aşkım Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun ölümüyle yıkılan Ece Erken’den duygulandıran paylaşım

Acılı eş Ece Erken'den gece yarısı duygusal paylaşım geldi. Genç yaşta eşini toprağa veren Ece Erken özlemini haykırdığı paylaşım ile yürekleri sızlattı.

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