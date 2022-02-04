Memur ve memur emeklilerinde zam hareketliliği! Ocak ayından başladı! Maaşlarda enflasyon farkı...
Son dakika haberi... Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2022 dönemi zam hareketliliği ocak ayıyla birlikte başladı. 2021 yılının ikinci yarısında oluşan yüzde 25.47'lik enflasyonun ardından ocak ayında enflasyon yüzde 11.10 olarak açıklandı. Böylece memur ve memur emeklileri yılın ilk ayı itibarıyla enflasyon farkı almaya hak kazandı. Peki memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar? İşte detaylar...
04.02.2022 08:59
- Son Güncelleme: 04.02.2022 08:59
Ülkemizde Ocak ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 11.10 olarak gerçekleşti. Böylece memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu.
2022 VE 2023 YILI ZAMLARI BELLİ
2022 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 5 zam yapılacaktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu oranı yüzde 7.5'e yükseltildiğini duyurmuştu.