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Memur ve memur emeklilerinde zam hareketliliği! Ocak ayından başladı! Maaşlarda enflasyon farkı...

Son dakika haberi... Memur ve memur emeklilerinin Temmuz 2022 dönemi zam hareketliliği ocak ayıyla birlikte başladı. 2021 yılının ikinci yarısında oluşan yüzde 25.47'lik enflasyonun ardından ocak ayında enflasyon yüzde 11.10 olarak açıklandı. Böylece memur ve memur emeklileri yılın ilk ayı itibarıyla enflasyon farkı almaya hak kazandı. Peki memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı ne kadar? En düşük memur maaşı ne kadar? İşte detaylar...

04.02.2022 08:59 - Son Güncelleme: 04.02.2022 08:59
Memur ve memur emeklilerinde zam hareketliliği! Ocak ayından başladı! Maaşlarda enflasyon farkı...

Memurların gözü enflasyon rakamlarında olmaya devam ediyor. Toplu sözleşmenin yanında enflasyonda oluşacak olan farkı da içeren zam anlaşması memurların lehine işlemesini sürdürüyor.

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Memur ve memur emeklilerinde zam hareketliliği! Ocak ayından başladı! Maaşlarda enflasyon farkı...

Ülkemizde Ocak ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 11.10 olarak gerçekleşti. Böylece memurlar ilk aydan enflasyon farkı almaya hak kazanmış oldu.

Memur ve memur emeklilerinde zam hareketliliği! Ocak ayından başladı! Maaşlarda enflasyon farkı...

2022 VE 2023 YILI ZAMLARI BELLİ
2022 yılının ilk 6 ayı için memurlara yüzde 5 zam yapılacaktı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan bu oranı yüzde 7.5'e yükseltildiğini duyurmuştu.

Memur ve memur emeklilerinde zam hareketliliği! Ocak ayından başladı! Maaşlarda enflasyon farkı...

Memur ve memur emeklileri toplu sözleşmeden kaynaklanan zam haklarını sabit olarak alacaklar.

Memur ve memur emeklilerinde zam hareketliliği! Ocak ayından başladı! Maaşlarda enflasyon farkı...

2022 yılının ilk yarısı için yüzde 7.5, ikinci yarısı içinse yüzde 7 zam verilecek. 2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak.

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