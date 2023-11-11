HAVA DURUMU |İstanbul Valiliği ve AFAD peş peşe uyardı! Önümüzdeki 3 saate dikkat! Bugün hava nasıl olacak?

Kasım ayının gelmesiyle beraber yurt genelinde hava sıcaklıklarında düşüş yaşandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün 13 kenti fırtına ve sağanak yağış nedeniyle uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından çoğu kentte yağışlar etkili oldu. İstanbul'da bu yerlerden birisiydi. Bir anda bastıran yağmurun ardından İstanbul Valiliği ve AFAD peş peşe açıklamalarda bulundu. İstanbul Valiliği, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak, "Önümüzdeki 3 saatlik periyotta İstanbul il genelinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" dedi. İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 11 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre cumartesi ve pazar günü için 13 ilde sarı ve turuncu kodlu alarm verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin batı kesimleri çok bulutlu, Marmara, Ege kıyıları, Manisa, Antalya, Eskişehir, Bolu, Düzce, Zonguldak ve Bartın çevrelerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara (Edirne ve Bilecik hariç), Çanakkale, Balıkesir'in batı ilçeleri, İzmir'in kuzeyi, Zonguldak, Düzce ve Muğla'nın kıyı kesimlerinde kuvvetli, İzmir, Balıkesir, Manisa ile batı kesimleri başta olmak üzere Aydın'da yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR BATI KESİMLERDE 3 İLA 5 DERECE AZALACAK
Batı kesimlerde 3 ila 5 derece azalacağı, iç ve kuzey kesimlerde artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.