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2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

2024'e veda ederken koca bir yıl boyunca yaşananlar tek tek gündeme gelerek bir kez daha hafızaları yokladı. Bunların içinde hem kahreden hem de yüzleri gülümseten olaylar yer aldı. Sanat camiası için de durum aynı oldu. Kimisi ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı kimisi dünyaevine girdi kimisi ise yıllar süren evliliğini noktaladı. Bir de aramızdan ayrılanlar oldu. İşte acı haberleriyle sevenlerini yasa boğan ünlü isimler...

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Giriş Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:58 Güncelleme Tarihi :26 Aralık 2024 , 12:58
2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

Sanat camiası 2024 yılında verdiği kayıplarla sevenlerini yasa boğdu. İşte bu yıl gidişiyle sevenlerinin kalplerinde hüzün bırakan isimler...

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

AYLA ALGAN

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

TÜRKER İNANOĞLU

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

KENAN IŞIK

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

VURAL ÇELİK

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

AYDEMİR AKBAŞ

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

ŞERİF GÖNEN

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

ERKAN YOLAÇ

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

GENCO ERKAL

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

ANKARALI TURGUT

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

AHU TUĞBA

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

METİN AROLAT

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

HASAN YALNIZOĞLU

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

SEVİL ÜSTEKİN

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

AHMET UĞURLU

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

KAYHAN YILDIZOĞLU

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

TEKİN TEMEL

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

MURAT SOYDAN

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

TUNCAY AKÇA

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

FATMA KARANFİL

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

TOLGA SAVACI

2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl Alev Alatlı, Ayla Algan, Mario Levi, Türker İnanoğlu, Ahmet Uğurlu, Ayten Gökçer, Tolga Savacı, Sevda Ferdağ, Kayhan Yıldızoğlu, Murat Soydan, Kenan Işık, Genco Erkal, Feruze Çerçi (Füruzan), Çetin Körükçü, Sadullah Celen, Ahu Tuğba, Metin Arolat, Vural Çelik, Sadık Battal, Bahar Öztan, Fırat Kızıltuğ, Mustafa Ayaz, Teoman Südor, Kamuran Yarkın, Sevil Üstekin, Asuman Tuğberk Yolaç, Ali Haydar Öztürk, Aydemir Akbaş, Şerif Gören, Temel Tekin, Muazzez İlmiye Çığ, Prof. Dr. Sami Şekeroğlu, Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Afşar Timuçin, Ferit Edgü, Erkan Yolaç, Tuncay Akça, Ömer Erdoğdular, Arif Keskiner, Üstün İnanç, Süreyya Berfe ve Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.