2024 yılında aramızdan ayrılan ünlüler! Acı haberleriyle sanat camiasını yasa boğdular...

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bu yıl Alev Alatlı, Ayla Algan, Mario Levi, Türker İnanoğlu, Ahmet Uğurlu, Ayten Gökçer, Tolga Savacı, Sevda Ferdağ, Kayhan Yıldızoğlu, Murat Soydan, Kenan Işık, Genco Erkal, Feruze Çerçi (Füruzan), Çetin Körükçü, Sadullah Celen, Ahu Tuğba, Metin Arolat, Vural Çelik, Sadık Battal, Bahar Öztan, Fırat Kızıltuğ, Mustafa Ayaz, Teoman Südor, Kamuran Yarkın, Sevil Üstekin, Asuman Tuğberk Yolaç, Ali Haydar Öztürk, Aydemir Akbaş, Şerif Gören, Temel Tekin, Muazzez İlmiye Çığ, Prof. Dr. Sami Şekeroğlu, Prof. Dr. Ersin Nazif Gürdoğan, Afşar Timuçin, Ferit Edgü, Erkan Yolaç, Tuncay Akça, Ömer Erdoğdular, Arif Keskiner, Üstün İnanç, Süreyya Berfe ve Ankaralı Turgut hayatını kaybetti.