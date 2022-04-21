RAMAZAN İMSAKİYE
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Bağdat Caddesi'nin maganda kadın sürücüsü yakalandı! 2 ay ehliyeti iptal edildi

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobili ile drift yapıp zikzak çizerek kazaya davetiye çıkaran sürücü yakalandı. Araç sürücüsü Buse C.'ye "drift yapmak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçundan toplam 9 bin 321 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.

21.04.2022 11:30 - Son Güncelleme: 21.04.2022 11:52
Bağdat Caddesi’nin maganda kadın sürücüsü yakalandı! 2 ay ehliyeti iptal edildi

Bağdat Caddesi'nde dün gece 34 DVJ 551 plakalı otomobilin sürücü drift yapıp zikzaklar çizerek yolda ilerlerken arkasından gelen bir sürücü cep telefonu ile kayda girmişti.

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Bağdat Caddesi’nin maganda kadın sürücüsü yakalandı! 2 ay ehliyeti iptal edildi

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler üzerine Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü 'ne bağlı sivil trafik ekipleri yaptığı çalışmada araç sürücüsünün Buse C. olduğunu tespit etti.

Bağdat Caddesi’nin maganda kadın sürücüsü yakalandı! 2 ay ehliyeti iptal edildi

Polis tarafından kısa sürede yakalanan Buse C.'ye 2918 sayılı KTK'nın 67/1-D (Dirift yapmak) maddesinden 9 bin 125 lira ve 73/A (Saygısızca araç kullanmak) maddesinden 196 lira olmak üzere toplam 9 bin 321 lira idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.

Bağdat Caddesi’nin maganda kadın sürücüsü yakalandı! 2 ay ehliyeti iptal edildi

Sürücü Buse C.'ye TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Bostancı Şehit Semih Balaban Polis Merkez Amirliği'ne teslim edildi.

Bağdat Caddesi’nin maganda kadın sürücüsü yakalandı! 2 ay ehliyeti iptal edildi

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