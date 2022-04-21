Bağdat Caddesi'nin maganda kadın sürücüsü yakalandı! 2 ay ehliyeti iptal edildi
Kadıköy Bağdat Caddesi'nde otomobili ile drift yapıp zikzak çizerek kazaya davetiye çıkaran sürücü yakalandı. Araç sürücüsü Buse C.'ye "drift yapmak" ve "saygısızca araç kullanmak" suçundan toplam 9 bin 321 TL idari para cezası uygulanırken, sürücü belgesi 60 gün süreyle iptal edildi.
21.04.2022 11:30 - Son Güncelleme: 21.04.2022 11:52
Bağdat Caddesi'nde dün gece 34 DVJ 551 plakalı otomobilin sürücü drift yapıp zikzaklar çizerek yolda ilerlerken arkasından gelen bir sürücü cep telefonu ile kayda girmişti.