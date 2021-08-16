Ayda 100 bin lira kazanıyor! İşletme bitirip köyüne döndü kerevit avlayıp satıyor
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşen 22 yaşındaki Onur Demir, koronavirüs pandemisi nedeniyle insanlardan uzaklaşmak için Tunceli Çemişgezek Kıraçlar köyündeki ailesinin yanına döndü. Demir, ihtiyaç kredisiyle tekne satın aldı ve Keban Baraj Gölü'nde dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında göstgerilen kerevit avcılığına başladı. Haftada ortalama 400 kilo kerevit avlayan Onur Demir'in aylık kazancı ise tam tamına 100 bin lira! İşte Keban Baraj Gölü'nde kerevit avlayarak ayda 100 bin lira kazanan işletme mezunu Onur Demir'in ilham verici öyküsü...
Tunceli'de yaşayan Onur Demir (22) Keban Baraj Gölü üzerinde yaşadığı teknede, dünyanın en kaliteli tatlı su ıstakozları arasında gösterilen kerevit avlayarak ayda yaklaşık 100 bin TL kazanıyor. Haftada ortalama 400 kilo kerevit yakaladığını belirten Demir, "Kilosu 30 liraydı sonra 45 oldu, şimdi ise 65 lira. Eğirdir Gölü'nde kerevit, mantar hastalığından dolayı azaldı, ondan da burada fiyatlar yükseldi" dedi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İşletme Bölümü'nü bitirdikten sonra İstanbul'a yerleşen Onur Demir, pandemi sürecinde insan kalabalığından kaçarak, anne ve babası ile kardeşinin yaşadığı memleketi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi Kıraçlar köyüne yerleşti.
AVRUPA'YA İHRAÇ EDİLİYOR
Demir, Türkiye'nin en büyük ikinci, doğal göller arasında 675 kilometrekarelik alanıyla da 3'üncü sırada yer alan, Keban Baraj Gölü'nde kereviti, kiraladığı baraj sahasına giderek avlıyor.
Kerevit ağlarını 10 ile 50 metre derinliğe salan Demir, daha sonra bir hafta bekleyerek ağlara takılan kerevitleri topluyor. Avladığı kerevitleri sudan çıkarırken, 10 santimetreden küçük olmayacak şekilde metreyle ölçerek seçen ve küçükleri göle tekrar bırakan Demir, haftada ortalama 400 kilo kerevit avlıyor.