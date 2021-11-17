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Düzce'deki depremde panik anları! Korkudan bayılan kadın saniye saniye kameralarda

Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depremde bazı vatandaşlar kendilerini can havliyle sokağa atarken, bazıları ise masaların altında kaldı. Bir kadın ise kafeteryada telefonla konuştuğu esnada korkudan bayıldı. İşte o anlar...

17.11.2021 18:07 - Son Güncelleme: 17.11.2021 18:16
Düzce’deki depremde panik anları! Korkudan bayılan kadın saniye saniye kameralarda

AFAD Deprem Dairesi Başkanlığı verilerine göre, saat 15.40'ta merkez üssü Düzce il merkezi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

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Düzce’deki depremde panik anları! Korkudan bayılan kadın saniye saniye kameralarda

Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem, korku dolu anlara sebep oldu.

Düzce’deki depremde panik anları! Korkudan bayılan kadın saniye saniye kameralarda

Düzce'de de depremin şiddetini hisseden vatandaşlar, evlerinden ve iş yerlerinden panikle dışarıya çıktı.

Düzce’deki depremde panik anları! Korkudan bayılan kadın saniye saniye kameralarda

Depremin oluşturduğu panik anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Düzce’deki depremde panik anları! Korkudan bayılan kadın saniye saniye kameralarda

Depreme yakalanan çoğu vatandaş kendilerini panikle sokağa atarken bazı vatandaşlar ise deprem son bulana kadar masa altında kaldı.

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