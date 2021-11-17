Düzce'deki depremde panik anları! Korkudan bayılan kadın saniye saniye kameralarda
Düzce'de meydana gelen 5 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik anları iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Depremde bazı vatandaşlar kendilerini can havliyle sokağa atarken, bazıları ise masaların altında kaldı. Bir kadın ise kafeteryada telefonla konuştuğu esnada korkudan bayıldı. İşte o anlar...
17.11.2021 18:07
- Son Güncelleme: 17.11.2021 18:16
Kocaeli, Sakarya, Bolu ve İstanbul olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem, korku dolu anlara sebep oldu.