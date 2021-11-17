Kahreden görüntü: 3 aylık bebeği Elif Ada Topçu’yu darbederek öldürdü! Beyza Nur Erol kızını toprağa vermek istemedi

SUSMASI İÇİN KIZININ BAŞINA VURDU

Polise şikayetçi olan Erol ifadesinde, pazar günü Mustafa Gaffar'ın, kendisini dövüp ev kirası için biriktirdiği parayı aldığını, bu sırada gürültüden korkan kızı Elif Ada'nın ağlamaya başladığını anlattı.