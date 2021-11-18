18 Kasım 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Kova ve Balık burçları bugün, radikal karar almak için uygun değil, pişman olabilirsiniz...

18 Kasım günlük burç yorumlarını okudunuz mu? Burç yorumlarının sıkı takipçileri bugün aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında kendilerini nelerin beklediğini öğrenmek istiyor. Boğa burçları her şeyi kontrolünüz altında olduğunu düşünebilirsiniz ancak daha çok gözlem yapmanız gerekiyor. İkizler bugün sizden çaba göstermeniz fedakarlık yapmanız istenecek hazırlanın! Aslan burçları duygusal konularda kendinizi boşlukta hissedeceğiniz bir güne gireceksiniz dikkatli olun... İşte 18 Kasım 2021 Perşembe günlük burç yorumları...