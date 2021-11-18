18 Kasım 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Kova ve Balık burçları bugün, radikal karar almak için uygun değil, pişman olabilirsiniz...
18 Kasım 2021 Perşembe günlük burç yorumları! Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu kadın ve erkekler her sabah güne burç yorumlarıyla başlıyor. Bugün hangi burcu nelerin beklediği merak ediliyor. Bugün aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında hangi burcun şanslı olduğuna gelin hep birlikte bakalım. İşte Astrolog Binnur Sormageç'in yorumlarıyla 18 Kasım 2021 Perşembe Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları...
18.11.2021 07:59
- Son Güncelleme: 18.11.2021 07:59
18 Kasım günlük burç yorumlarını okudunuz mu? Burç yorumlarının sıkı takipçileri bugün aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında kendilerini nelerin beklediğini öğrenmek istiyor. Boğa burçları her şeyi kontrolünüz altında olduğunu düşünebilirsiniz ancak daha çok gözlem yapmanız gerekiyor. İkizler bugün sizden çaba göstermeniz fedakarlık yapmanız istenecek hazırlanın! Aslan burçları duygusal konularda kendinizi boşlukta hissedeceğiniz bir güne gireceksiniz dikkatli olun... İşte 18 Kasım 2021 Perşembe günlük burç yorumları...