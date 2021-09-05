Yapımı 10 gün sürüyor! Gaziantepli kadınların salça mesaisi başladı
Gaziantep'te kadınlar, yemeklerine lezzet veren biber salçası için hummalı bir şekilde çalışıyor. İmece usulü çalışan kadınlar, kararmaması ve kırmızı rengini alması için aralıklarla salçaları karıştırıyor. Hem tadını hem de rengini doğallıktan alan biber salçası, 10 gün boyunca sık aralıklarla karıştırılıyor ve kıvamını alması sağlanıyor.
05.09.2021 11:03
- Son Güncelleme: 05.09.2021 11:03
Hem tadını hem de rengini doğallıktan alan biber salçası, 10 gün boyunca sık aralıklarla karıştırılıyor ve kıvamını alması sağlanıyor.
Tüketeceği salçayı eylül ayında biber alarak hazırlayan kadınlardan Leylü Öncebe, salça yapımının meşakkatli olduğunu söyledi.
Lezzetli olması için salçayı doğal yollarla yaptıklarını ve kendi elleriyle emek verdiklerini belirten Öncebe, "Aldığımız biberleri ilk önce yıkayıp sonra temizliyoruz.