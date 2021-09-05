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Haberler Yaşam Yapımı 10 gün sürüyor! Gaziantepli kadınların salça mesaisi başladı

Yapımı 10 gün sürüyor! Gaziantepli kadınların salça mesaisi başladı

Gaziantep'te kadınlar, yemeklerine lezzet veren biber salçası için hummalı bir şekilde çalışıyor. İmece usulü çalışan kadınlar, kararmaması ve kırmızı rengini alması için aralıklarla salçaları karıştırıyor. Hem tadını hem de rengini doğallıktan alan biber salçası, 10 gün boyunca sık aralıklarla karıştırılıyor ve kıvamını alması sağlanıyor.

05.09.2021 11:03 - Son Güncelleme: 05.09.2021 11:03
Yapımı 10 gün sürüyor! Gaziantepli kadınların salça mesaisi başladı

Biberleri tohumlarından ayıklayan kadınlar, makinelerden geçirerek önce sıvı hale getiriyor.

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Yapımı 10 gün sürüyor! Gaziantepli kadınların salça mesaisi başladı

Sıvı hale getirilen biberler, daha sonra evlerin teras ve balkonlarına serilerek güneşte kurumaya bırakılıyor.

Yapımı 10 gün sürüyor! Gaziantepli kadınların salça mesaisi başladı

Hem tadını hem de rengini doğallıktan alan biber salçası, 10 gün boyunca sık aralıklarla karıştırılıyor ve kıvamını alması sağlanıyor.

Yapımı 10 gün sürüyor! Gaziantepli kadınların salça mesaisi başladı

Tüketeceği salçayı eylül ayında biber alarak hazırlayan kadınlardan Leylü Öncebe, salça yapımının meşakkatli olduğunu söyledi.

Yapımı 10 gün sürüyor! Gaziantepli kadınların salça mesaisi başladı

Lezzetli olması için salçayı doğal yollarla yaptıklarını ve kendi elleriyle emek verdiklerini belirten Öncebe, "Aldığımız biberleri ilk önce yıkayıp sonra temizliyoruz.

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