Duvarın içinden gelen seslerden ilallah etti sonunda paramparça etti! Gördükleri karşısında kalbi yerinden çıkacaktı
Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yankı buldu... Evinin bahçesinde garip garip sesler duyan adam uzunca bir araştırma sürecine girdi. Ancak ne bahçesinde ne de çevresinde bir şey bulamayan adam sesin kaynağını çok sonra belirledi. Sesin kaynadığı evin duvarının ta kendisiydi. Gelen seslerden rahatsızlığı giderek artan adam sonunda dayanamayıp duvarı paramparça etti. Peki içinden neler çıktı dersiniz? İşte şoke eden o haberin detayları...
24.03.2022 16:27 - Son Güncelleme: 24.03.2022 16:27