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Duvarın içinden gelen seslerden ilallah etti sonunda paramparça etti! Gördükleri karşısında kalbi yerinden çıkacaktı

Bu görüntüler sosyal medyada kısa sürede yankı buldu... Evinin bahçesinde garip garip sesler duyan adam uzunca bir araştırma sürecine girdi. Ancak ne bahçesinde ne de çevresinde bir şey bulamayan adam sesin kaynağını çok sonra belirledi. Sesin kaynadığı evin duvarının ta kendisiydi. Gelen seslerden rahatsızlığı giderek artan adam sonunda dayanamayıp duvarı paramparça etti. Peki içinden neler çıktı dersiniz? İşte şoke eden o haberin detayları...

24.03.2022 16:27 - Son Güncelleme: 24.03.2022 16:27
Duvarın içinden gelen seslerden ilallah etti sonunda paramparça etti! Gördükleri karşısında kalbi yerinden çıkacaktı

Evin bahçesinde tuhaf sesler duyan bir kişi sesin kaynağını çözmek için uzun çaba sarf etti. Baktığı yerlerden bir şey bulamayan ev sahibi daha sonra evin duvarından sesin geldiğini fark etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Duvarın içinden gelen seslerden ilallah etti sonunda paramparça etti! Gördükleri karşısında kalbi yerinden çıkacaktı

Duvarı kırmaya başlayan kişi daha sonra gözlerine inanamadı.

Duvarın içinden gelen seslerden ilallah etti sonunda paramparça etti! Gördükleri karşısında kalbi yerinden çıkacaktı
Duvarın içinden gelen seslerden ilallah etti sonunda paramparça etti! Gördükleri karşısında kalbi yerinden çıkacaktı
Duvarın içinden gelen seslerden ilallah etti sonunda paramparça etti! Gördükleri karşısında kalbi yerinden çıkacaktı
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