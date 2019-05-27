Dünyayı hayrete düşürüyor! Sizce bu kadın kaç yaşında?
Sizce bu kadın kaç yaşında? 60, 70 veya başka bir tahmin? ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Sara Geurts dünyayı şaşkına çeviren bir kadın... Dünyada eşine az rastlanır hastalıklara sahip olan insanların görüntüleri görenler, gözlerine inanamıyor. İnternette milyonlarca kez tıklanan o görüntüleri görünce halinize binlerce kez şükredeceksiniz. İlginç insanların yaptıkları ve söyledikleri herkesi hayretlere düşürüyor. İşte dünyanın dört bi tarafından görüntülenen o ilginç insanlar...
27.05.2019 12:03
- Son Güncelleme: 27.05.2019 12:09
ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Sara Geurts, henüz 28 yaşında olmasına rağmen genetik cilt rahatsızlığı yüzünden cildi sarkmalar ve kırışıklarla dolu. Ehlers - Danlos sendromundan muzdarip olan 28 yaşındaki Sara Geurts'ın vücudu hastalığı yüzünden kırışıklıklar içinde.
Ancak hastalığını umursamayan genç kadın, modellik yaparak, adeta hastalığına meydan okuyor. Modellik kariyerine başladıktan iki yıl sonra, Instagram fenomeni oldu ve 80 bin takipçisiyle vücut pozitif aktivisti olarak ün kazandı.
Sara'nın hastalığının farkına yedi yaşındayken vardılar. Ergenliğe girerken hastalığının belirtileri daha da ilerledi. Semptomlar ortaya çıkmaya başladığında Sara, doktorları ziyaret etmek ve bir dizi farklı test yaptırmak zorunda kaldı. Dermatoloğa getirdiklerinde 10 yaşında bile değildi, saçının üst kısmında akne ve yaralar oluşmaya başladı.
Birtakım testler yapıldıktan sonra Ehlers-Danlos teşhisi kondu. Ehlers - Danlos sendromu, vücudun kolajen üretimini engelliyor ve bu durum da cildin normalden daha çabuk bir şekilde kırışmasına yol açıyor.
Yıllarca düşük özgüvenle yaşadı. Hakaret ve zorbalığa maruz kaldı. 2015 yılında, kadınların çatlaklarını, yaralarını ve diğer kusurlarını kutlayan Tumblr sayfasına 'Love Your Lines' fotoğrafını sundu.