Dünyayı hayrete düşürüyor! Sizce bu kadın kaç yaşında?

Sizce bu kadın kaç yaşında? 60, 70 veya başka bir tahmin? ABD'nin Minnesota eyaletinde yaşayan Sara Geurts dünyayı şaşkına çeviren bir kadın... Dünyada eşine az rastlanır hastalıklara sahip olan insanların görüntüleri görenler, gözlerine inanamıyor. İnternette milyonlarca kez tıklanan o görüntüleri görünce halinize binlerce kez şükredeceksiniz. İlginç insanların yaptıkları ve söyledikleri herkesi hayretlere düşürüyor. İşte dünyanın dört bi tarafından görüntülenen o ilginç insanlar...

27.05.2019 12:03 - Son Güncelleme: 27.05.2019 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





