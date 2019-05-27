28 Mayıs BİM kataloğu dolu dolu! Bu hafta BİM aktüel ürünler kataloğu indirimleri neler?

BİM aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Salı günü indirimleri ile müşterilerine yeni ürünleri sunacak olan BİM'de hangi ürünlerin indirimli olacağı belli oldu. Güneşten koruyucu, bronzlaştırıcı ürünlerin yer aldığı BİM aktüel ürünler kataloğunda tekstil ürünleri de dikkat çekiyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olacak? İşte 28 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu...