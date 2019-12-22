Dünyanın her yerinden Edirne'ye taşkınla gelen su maymunlarını görmek için geliyorlar!

'EKİLİ TARLALARA ZARAR VERİYORLAR'

Edirne'de Tunca Nehri kıyısında bulunan Değirmenyeni köyünde 2 yıldır su maymunları görülmeye başlandı. Köylüler 'su faresi' olarak adlandırdığı su maymunlarının tarlalarına zarar vermesinden yakındı. Köy sakinlerinden İsmail Akgün, su maymunlarının çeltik tarlalarına büyük zarar verdiğini belirterek, "Bundan 2 yıl önce bir taşkın oldu ve bu farelerin köyümüze Bulgaristan'da bir çiftlikten geldiğini öğrendik. Bulgaristan'ın baraj kapaklarını açmasıyla 2 yıl önce yaşanan taşkınla köyümüze çok sayıda su faresi geldi. Bunların adı su maymunuymuş, ama biz fareye benzediği için su faresi diyoruz. Tarlalara giren bu hayvanlar, otları kemirip büyük zarar veriyor. Genelde çalılık alanda yaşayan bu hayvanların köyümüzde çok sayıda olduğunu söyleyebiliriz. Biz bu hayvanların tarlalara zarar vermesin diye nöbet tutuyoruz" dedi.

Köylülerden Ahmet Çetin ise su maymunlarının tarlalarına zarar verdiğini, insanı görünce gözden kaybolduğunu söyledi.