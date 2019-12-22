GaleriYaşam

Türklerin kökeni nereden geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı

Milyarlarca yıllık dünya tarihinde Türkler önemli bir yer tutuyor. Gerek kurdukları devletler, gerekse dünya mirasına yaptıkları katkılar nedeniyle en köklü milletlerin başında Türkler geliyor. Orta Asya'dan Avrupa'ya varana kadar pek çok yere dağılan Türk boyları buralara yerleşerek kültürlerini ve medeniyetlerini yaymış durumda. Peki Türklerin soyu nereden geliyor? İşte şehir şehir Türklerin geldiği boylar...

22.12.2019 13:00 - Son Güncelleme: 22.12.2019 13:01
Türklerin kökeni nereden geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı

HANGİ İL HANGİ BOYDAN?

Türklerin yüzyıllar boyunca dünya tarihine, çeşiti coğrafyalarda damga vurduğu bilinen wbir gerçek. Bu da ortaya Türklerin farklı farklıyerlerde, farklı farklı yaşayışlarına neden oluyor.

Anadolu'yu Türk yurdu yapan Oğuz Boylarını iyi anlamak gerekir.

Türklerin kökeni nereden geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE TÜRK DEVLETLERİ

BÜYÜK HUN İMPARATORLUĞU - M.Ö. 204 - M.S. 216

Türklerin kökeni nereden geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı

BATI HUN İMPARATORLUĞU - 48 - 216

Türklerin kökeni nereden geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı

AVRUPA HUN İMPARATORLUĞU - 375 - 454

Türklerin kökeni nereden geliyor? Hangi Türk boyundan olduğunuzu biliyor musunuz? İşte Türklerin soyağacı

AK HUN İMPARATORLUĞU - 420 - 562

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Dünyanın her yerinden Edirne'ye taşkınla gelen su maymunlarını görmek için geliyorlar!
Dünyanın her yerinden Edirne'ye taşkınla gelen su maymunlarını görmek için geliyorlar!