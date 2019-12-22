Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran soru! "Hangisi 'ansızın' anlamına gelen bir kelime değildir?"
Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan fenomen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster 853. yeni bölümüyle izleyicisi ile buluştu. Kim Milyoner Olmak İster'in son bölümüne "Hangisi 'ansızın' anlamına gelen bir kelime değildir?" sorusunun sorulduğu yarışmacı damga vurdu. Peki, Milyoner'deki 125.000 Tel değerindeki sorunun cevabı ne? İşte sorunun cevabı ve yeni bölümden kareler...
22.12.2019 05:58
- Son Güncelleme: 22.12.2019 05:58
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