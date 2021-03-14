Dünyanın en zengini! Kilosu 150 TL'ye satılıyor
Türkiye'de özellikle Akdeniz ve Ege'nin sahil kısımlarında üretimi yapılan altın çileğin hasadı başladı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip yiyeceği olarak bilinen ve antioksidan oranı yüksek olan altın çileğin 100 gramı 15 TL'ye satılıyor.
Türkiye'de Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan altın çileğin hasadı başladı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip ve antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen altın çilek, 100 gramlık paketlerde 15 TL'ye satılıyor.
Anavatanı Güney Amerika olan ve ticari adı İngilizce 'golden berry' sözünden çevrilen altın çilek, Antalya'da seralarda hasat edilmeye başlandı. Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında Türkiye'nin önde gelen bir firmasının 5 dönümde üretimini yaptığı altın çilekler, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde süpermarketlerin raflarında yerini aldı.
100 GRAMI 15 LİRA
100 gramlık özel paketlerde 15 TL'ye satışa sunulan altın çileğin kilogram fiyatı ise 150 TL'yi buluyor. 100 gramlık bir pakette 13-14 adet altın çilek bulunuyor. Şubat ayı sonunda hasadına başlanan altın çileğin hasat süreci haziran ayı sonuna kadar devam ediyor. Bir dönümde ise ortalama 4 ton altın çilek elde edilebiliyor.
ÇİÇEKTEN MEYVEYE DÖNÜŞÜYOR
İlk aşamada çok güzel bir çiçek olarak açan altın çileğin, yapraklarının küre şeklinde kapandığını ve içinde meyvesinin oluştuğunu anlatan Akbulut, "Yeşil olan dış yaprak kısmı sarardığı zaman hasadı yapılıyor. Şubat sonunda hasadımız başladı ve haziran ayı sonuna kadar süpermarketler ve manavlarda 100 gramlık paketler halinde satışına başlandı. Bir pakette yaklaşık 13-14 adet bulunuyor ve fiyatı da 15 TL" dedi.