Dünyanın en zengini! Kilosu 150 TL'ye satılıyor

Türkiye'de Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan altın çileğin hasadı başladı. Dünyanın en zengin lif oranına sahip ve antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen altın çilek, 100 gramlık paketlerde 15 TL'ye satılıyor.

Anavatanı Güney Amerika olan ve ticari adı İngilizce 'golden berry' sözünden çevrilen altın çilek, Antalya'da seralarda hasat edilmeye başlandı. Serik ilçesi Tekke Mahallesi'nde kontrollü tarım uygulamalarında Türkiye'nin önde gelen bir firmasının 5 dönümde üretimini yaptığı altın çilekler, başta İstanbul olmak üzere birçok ilde süpermarketlerin raflarında yerini aldı.