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Sırtındaki şişliği sivilce zannetti, içinden çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın sırtından bakın ne çıktı...

Sırtındaki şişliği sivilce zannetti, içinden çıkanlar dehşete düşürdü! Sırtında oluşan şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam şikayetlerinin artmasıyla arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştüler. İşte midenizin kaldıramayacağı o anlar...

14.03.2021 10:01 - Son Güncelleme:
Sırtındaki şişliği sivilce zannetti, içinden çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın sırtından bakın ne çıktı...

Sırtında sivilce olduğunu zanneden bir kişi şikayetinin artmasının ardından arkadaşlarından yardım ister.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Sırtındaki şişliği sivilce zannetti, içinden çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın sırtından bakın ne çıktı...

Arkadaşları genç adamın sırtına bakınca dehşete düşüren gerçek ortaya çıkar.

Sırtındaki şişliği sivilce zannetti, içinden çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın sırtından bakın ne çıktı...

Bir arkadaşı o anları ise telefonuyla kaydetti.

Sırtındaki şişliği sivilce zannetti, içinden çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın sırtından bakın ne çıktı...

İşte genç adamın sırtından çıkanlar.

Sırtındaki şişliği sivilce zannetti, içinden çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın sırtından bakın ne çıktı...