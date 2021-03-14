Sırtındaki şişliği sivilce zannetti, içinden çıkanlar dehşete düşürdü! Genç adamın sırtından bakın ne çıktı...

Sırtındaki şişliği sivilce zannetti, içinden çıkanlar dehşete düşürdü! Sırtında oluşan şişliği sivilce zannedip önemsemeyen genç adam şikayetlerinin artmasıyla arkadaşları tarafından incelenmeye başlandı. Dikkatlice sivilce sanılan yeri kontrol eden arkadaşları karşılaştıkları manzara karşısında dehşete düştüler. İşte midenizin kaldıramayacağı o anlar...

14.03.2021 10:01 - Son Güncelleme: BU GALERİYİ PAYLAŞ





