Para geliyor! ATM’lerden anında 2.250 TL çekebilirsiniz… SGK, SSK ve Bağkur'lu olan vatandaşlar için müjde!
Promosyon almak için emekli vatandaşların bankalara giderek 3 sene geçerli olacak promosyon kontratlarına imza atmaları gerekiyor. Promosyon ödemeleri emekli vatandaşların en yakından ilgilendikleri büyümelerden bir tanesi olmaya devam ediyor.SGK ile koordine bankalar binlerce emekliye promosyon ödemesi veriliyor. En az 500 TL olarak verilen promosyonlar 1500 TL ye kadar çoğalış gösteriyor. Bunun için bireylerin kendilerine uygun bir banka tanımlayarak 3 sene taahhütname vermesi gerekiyor. Bankalar tarafından verilen ürünleri inceleyerek kişiler bu ödemelerin 2500 TL seviyesine kadar artış göstermesini sağlıyor.
Promosyon almak için emekli vatandaşların bankalara giderek 3 yıl geçerli olacak promosyon sözleşmelerine imza atmaları gerekiyor. Promosyon ödemeleri emekli vatandaşların en yakından ilgilendikleri gelişmelerden bir tanesi olmaya devam ediyor. Banka promosyon ödemeleri için binlerce vatandaşlar araştırmalarına başladı. Şubat ayında birçok emeklinin bankalara verdikleri 3 yıllık taahhütnamenin son bulacak olması kişilerin kendilerine daha iyi bir promosyon ödeyecek banka araştırmalarına neden oldu.
Yapı Kredi'den 1500 TL promosyon…
Yapı Kredi bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 1000 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 1250 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1500 TL ödeme yapılacak.
İş bankası promosyon ödemesi
İş bankası tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 750 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 875 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 1000 TL ödeme yapılacak.
İNG Bank promosyon ödemesi
İNG bank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.
Halkbank promosyon ödemesi
Halkbank tarafından vatandaşların banka şubelerine gelmesine dahi gerek kalmadan; müşteri hizmetleri, ATM, mobil bankacılık, cepbank alternatifi ile de 3 yıl taahhütname vererek başvuru yapabilecekler. Bu sayede kişiler emekli maaşlarına göre bankada promosyon ödemesi alabilecekler.Maaşları 1500 TL olan emekliler için 500 TL,Maaşları 1500 ila 2500 TL arasında olan emekliler için 625 TL,Maaşları 2500 TL ve üzerinde olan emekliler için 750 TL ödeme yapılacak.