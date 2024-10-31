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Dünyanın en uzun yaşayan köyü bakın ne yiyormuş! Bu sebze çorbası ömrü uzatıyor! İşte tarifi

İtalya'nın Sardunya adasındaki köylülerin tarifine dayanan bu sebze çorbası, sadece lezzetiyle değil, aynı zamanda besleyici içeriğiyle de dikkat çekiyor. Özellikle fasulye ve fregula (Sardunya'nın geleneksel irmik makarnası) gibi bileşenler, çorbanın zengin tadını oluştururken, besin değerini de artırıyor. Bu çorba, adanın kültürel mirasını yansıtan bir lezzet sunuyor.

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Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:02 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:02
Dünyanın en uzun yaşayan köyü bakın ne yiyormuş! Bu sebze çorbası ömrü uzatıyor! İşte tarifi

İtalya'nın Sardunya yaylalarında yer alan Perdasdefogu Köyü, sakinlerinin uzun ömürlü olmalarıyla dikkat çekiyor. Bu köyün beslenme alışkanlıklarının ardındaki sır ise, her gün tüketilen bir sebze çorbası. Fasulye ve nohudun öne çıktığı bu çorba, köylülerin sağlıklı yaşamlarının anahtarlarından biri olarak biliniyor. İşte, Perdasdefogu sakinlerinin vazgeçilmezi olan bu özel çorbanın tarifi!

Dünyanın en uzun yaşayan köyü bakın ne yiyormuş! Bu sebze çorbası ömrü uzatıyor! İşte tarifi

Malzemeler:

Yarım su bardağı kuru bakla
Yarım su bardağı kızılcık fasulyesi
Bir su bardağının üçte biri kadar kuru nohut
3 yemek kaşığı zeytinyağı
1 adet soğan
2 adet havuç
2 adet kereviz sapı

Dünyanın en uzun yaşayan köyü bakın ne yiyormuş! Bu sebze çorbası ömrü uzatıyor! İşte tarifi

1 adet sarımsak
3 adet patates
1 buçuk su bardağı kıyılmış rezene
Yarım demet maydanoz

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