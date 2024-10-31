Dünyanın en uzun yaşayan köyü bakın ne yiyormuş! Bu sebze çorbası ömrü uzatıyor! İşte tarifi

İtalya'nın Sardunya yaylalarında yer alan Perdasdefogu Köyü, sakinlerinin uzun ömürlü olmalarıyla dikkat çekiyor. Bu köyün beslenme alışkanlıklarının ardındaki sır ise, her gün tüketilen bir sebze çorbası. Fasulye ve nohudun öne çıktığı bu çorba, köylülerin sağlıklı yaşamlarının anahtarlarından biri olarak biliniyor. İşte, Perdasdefogu sakinlerinin vazgeçilmezi olan bu özel çorbanın tarifi!