Antalya’da ambulansa yol vermeyen sürücü O.Ç tutuklandı

Antalya'da ambulansın geçişini engelleyen sürücü O.Ç., tutuklandı.
Olay, Manavgat ilçesi D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rahatsızlandığı için Manavgat'ta özel bir hastaneye götürülen bir bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine Antalya'ya sevki için özel donanımlı ambulans talep edildi.
O ANLAR KAMERADA
Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından ilçeye gönderilen özel donanımlı ambulansa D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında bir otomobilin sürücüsü, sirenle yapılan uyarılara rağmen dakikalarca yol vermedi. Ambulansın içinde bulunan görevliler yaşanılanları cep telefonuyla kaydetti.