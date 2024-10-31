SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Yaşam Galerileri

Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücü O.Ç tutuklandı

Antalya'da bir hastaneden başka bir hastaneye sevki için bebek almaya gitmekte olan ambulansa yol vermeyen ve geçişini engelleyen otomobilin sürücüsü O.Ç., tutuklandı. O.Ç. hakkında ayrıca para cezası da uygulandı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:14 Güncelleme Tarihi :31 Ekim 2024 , 10:33
Antalya’da ambulansa yol vermeyen sürücü O.Ç tutuklandı

Antalya'da ambulansın geçişini engelleyen sürücü O.Ç., tutuklandı.

Antalya’da ambulansa yol vermeyen sürücü O.Ç tutuklandı

Olay, Manavgat ilçesi D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rahatsızlandığı için Manavgat'ta özel bir hastaneye götürülen bir bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine Antalya'ya sevki için özel donanımlı ambulans talep edildi.

Antalya'da ambulansa yol vermeyen sürücü tutuklandı

Antalya’da ambulansa yol vermeyen sürücü O.Ç tutuklandı

O ANLAR KAMERADA

Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından ilçeye gönderilen özel donanımlı ambulansa D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında bir otomobilin sürücüsü, sirenle yapılan uyarılara rağmen dakikalarca yol vermedi. Ambulansın içinde bulunan görevliler yaşanılanları cep telefonuyla kaydetti.

SON DAKİKA