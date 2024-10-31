Antalya’da ambulansa yol vermeyen sürücü O.Ç tutuklandı

Olay, Manavgat ilçesi D400 karayolu Taşağıl Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Rahatsızlandığı için Manavgat'ta özel bir hastaneye götürülen bir bebeğin durumunun ağırlaşması üzerine Antalya'ya sevki için özel donanımlı ambulans talep edildi.