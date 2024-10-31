Sabah akşam uyuyorlar: Dünyanın en tembel 6 hayvanı ile tanışın

Tembellik bazı hayvanlar için bir yaşam tarzı olabilir mi? Doğanın en yavaş hareket eden en çok uyuyan hayvanlarıyla tanışın! Peki bu hayvanlar gerçekten tüm gün uyuyor mu? Bu ilginç sorunun yanıtına birlikte bakalım...

Koala Tembel hayvanlar listesinin ilk sırasında uykucu karakteriyle dikkat çeken bir isim var. Koalalar günde 18-22 saat uyurlar. Bu rekorla dünyadaki en çok uyuyan hayvanlar arasında yer almayı başarıyorlar. Bu canlılar eucalyptus yapraklarıyla beslenirler ve bu yaprakların besin değeri düşük olduğundan enerji tasarrufu sağlamak için uzun süre uyumayı tercih ederler.