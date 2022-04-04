Kağıthane’de feci kaza! Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı
Kağıthane'de yabancı uyruklu bir sürücü, kiraladığı araçta fren yerine gaza basınca yolda yürüyen 2 gence çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralanan iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.
04.04.2022 09:59 - Son Güncelleme: 04.04.2022 09:59
Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı 34 EKB 423 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü Mohamad Yakhni (20), sokağa girmek istedi.