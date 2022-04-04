RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam Kağıthane’de feci kaza! Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı

Kağıthane’de feci kaza! Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı

Kağıthane'de yabancı uyruklu bir sürücü, kiraladığı araçta fren yerine gaza basınca yolda yürüyen 2 gence çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, yaralanan iki genç ambulansla hastaneye kaldırıldı. Sürücü ise polis tarafından gözaltına alındı.

04.04.2022 09:59 - Son Güncelleme: 04.04.2022 09:59
Kağıthane’de feci kaza! Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Kağıthane Çağlayan'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kiraladığı 34 EKB 423 plakalı otomobille cadde üzerinde seyir halinde olan yabancı uyruklu sürücü Mohamad Yakhni (20), sokağa girmek istedi.

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Kağıthane’de feci kaza! Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı

Aniden direksiyonu kıran sürücü, sokağa girdiğinde fren yerine gaza bastı. Kontrolden çıkan otomobil o esnada yolda yürüyen Muhammed Yavuz'a (22) ve bir diğer kişiye çarptı.

Kağıthane’de feci kaza! Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı

Çarpmanın etkisiyle Yavuz, binanın duvarına çarparak bir kebapçının girişindeki boşluğa düştü. Diğer genç de hafif sıyrıklarla kurtuldu.

Kağıthane’de feci kaza! Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı

FREN YERİNE GAZA BASINCA ORTALIK KARIŞTI
Dehşet anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ortalığın bir anda karıştığı olayın üzerine çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Kağıthane’de feci kaza! Fren yerine gaza basınca ortalık karıştı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı gençleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Gençlerin durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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