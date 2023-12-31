DİNİ YILBAŞI MESAJLARI 2024 🕌| Dualı, hadisli, samimi, kısa-öz RESİMLİ, GİF'Lİ dini yeni yıl kutlama mesajları ve sözleri! Whatsapp, Instagram, SMS...

Yeni bir yıla adım atarken, pek çok kişi dini yeni yıl mesajları aracılığıyla sevdiklerine samimi dileklerini iletiyor. İşte, 1 Ocak Pazartesi günü itibariyle başlayacak olan 2024 yılına dair kalp dolusu dualar içeren dini mesajlar...
DİNİ YENİ YIL MESAJLARI 2024
İmanlı, hayırlı, sağlıklı, huzurlu yılınız olsun inşallah. Yeni yılınız mübarek olsun.
Dünyayı değiştirmek istersen yüreğine inan, dostlarına güven, sevgine sarıl. Yeni yıl senin başarılarının anahtarıyla tüm kapıları açacaktır. Mutlu Yıllar!
Dualarınızın kabul olduğu, bereketin ve feyizlerin doldurduğu bir ömür dilekleriyle. Mutlu Yıllar...
Doğru yoldan ayrılmadığımız, sevgi, saygı ve umut dolu bir yıl olsun.
Allah'ım yeni yılda, İslamiyet'i gerçek manası ile anlamayı ve layıkıyla yaşamayı tüm kullarına nasip etsin amin. Nice güzel yıllara.
Bu yeni yılda tüm güzelliklerin seninle olmasını dilerim. Mutlu yarınlar için dua etmeyi, bu yeni yılı ibadet ederek geçirmeyi unutma. İyi yıllar!
Bir yıl daha geçti. Mutluluğunun ömür boyu devam etmesini, yaşantında hiçbir şeyin seni üzmemesini dilerim.
2023 Yılını geride bırakarak 2024 Yılına kavuşturan Allah'a şükürler olsun.
Rabbimiz bu yeni yılın tüm İslam âlemindeki kardeşlerimize her anını en güzel şekilde değerlendirmeyi ve her gününü razı olacağı amellerle yaşamamızı nasip etsin.
2024 Yılında Rabbim, tüm İslam Alemi'ne, sonsuz hazinesinden güzellikler bahşetsin!