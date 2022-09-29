Malatya’da korkunç kaza! Kamyonla çarpıştı...

2 KİŞİ ÖLDÜ

Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri geldi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde sürücü Günay Günay ve yanında bulunan Yıldırım Özer'in (36) yaşamını yitirdiği belirlendi.