Dünyanın en tehlikeli akşam yemeği: Tek lokması kanser riskini tetikliyor

ABD'li profesörler dünyanın en ölümcü yemeği hakkında uyardı! Yöresel bir yemek olan Koi pla ciddi oranda kanser riski taşıyor. Peki bu yemeği tüketmek neden bu kadar riskli? İşte habere ilişkin detaylar...

Safra kanalı kanserine yol açıyor Uzmanlar; çiğ balık, baharat ve limonun öğütülmesiyle yapılan Koi pla yemeğinin dünyanın en ölümcül yerel yemeği olduğuna dikkat çekiyor. Koi pla yemeğinde kullanılmak üzere yetiştirilen tatlı su balıklarında, karaciğer kelebeği olarak da bilinen parazit kurdu keşfedildi. Parazit kurdu vücuda girdikten sonra hücrelere zarar vermesinin yanı sıra safra kanalı kanserine neden olan iltihaplanmaya yol açabiliyor. Bu durum bağışıklık sistemi üzerinde ciddi risk oluşturuyor.