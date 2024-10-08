Dünyanın en tehlikeli akşam yemeği: Tek lokması kanser riskini tetikliyor

ABD'li profesörler dünyanın en ölümcü yemeği hakkında uyardı! Yöresel bir yemek olan Koi pla ciddi oranda kanser riski taşıyor. Peki bu yemeği tüketmek neden bu kadar riskli? İşte habere ilişkin detaylar...
Safra kanalı kanserine yol açıyor
Uzmanlar; çiğ balık, baharat ve limonun öğütülmesiyle yapılan Koi pla yemeğinin dünyanın en ölümcül yerel yemeği olduğuna dikkat çekiyor. Koi pla yemeğinde kullanılmak üzere yetiştirilen tatlı su balıklarında, karaciğer kelebeği olarak da bilinen parazit kurdu keşfedildi. Parazit kurdu vücuda girdikten sonra hücrelere zarar vermesinin yanı sıra safra kanalı kanserine neden olan iltihaplanmaya yol açabiliyor. Bu durum bağışıklık sistemi üzerinde ciddi risk oluşturuyor.
Tek lokmada vücuda giriyor ve enfeksiyon hızla yayılıyor
Northeastern Üniversitesi Profesörü Dr. Darin Detwiler, ''Eğer balıkta parazit kurdu varsa tek lokmada bile vücuda girebilir ve enfeksiyon tahmin edilenden daha hızlı yayılır'' ifadelerini kullanıyor.
Bilim insanları, çiğ balıktan yapılan diğer yemeklerin de Koi pla gibi kansere neden olabileceğini belirtiyor. Ancak uyarılara rağmen bu yemekler hala Tayland'ın kuzeydoğu kesiminde fazlasıyla popüler.