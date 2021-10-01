Denizli’de kan donduran olay! Arkadaşının sırtına bıçak sapladı!

Daha sonra ise S.C.A., hiçbir şey olmamış gibi tekrar evine dönüyor. K.L.B., bir yandan sırtındaki bıçağı çıkartmak isterken, diğer yandan ise yardım istemek amacıyla apartın dışına çıkıyor. Birkaç adım giden S.C.A.'nın yere yığılması dikkatlerden kaçmadı. Apart dairesine geri dönen S.C.A.'nın rahat tavırları pes dedirtti.