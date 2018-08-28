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Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı! Siz bir de içini görün

1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanıldığı düşünülen Beckham Creek Mağarası, şimdilerde yeni alıcısını bekliyor.

28 Ağustos 2018 Salı, 19:01:33 Güncelleme: 19:04:36
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Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı! Siz bir de içini görün

Soğuk Savaş döneminde sığınak olarak kullanılan, ardından otele çevrilen lüks mağara ihtişamlı görüntüsüyle dikkatleri üzerine topluyor.

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Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı! Siz bir de içini görün


ABD'nn Arkansas eyaletinin uzak bir köşesinde yer alan Beckham Creek Mağarası, 1800'lü yıllardan beri aktif olarak kullanılıyor.

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Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı! Siz bir de içini görün


1983 yılına kadar değişmeden kalan mağara, bu tarihte John Hay isimli bir iş adamı tarafından 146 bin dolar karşılığında satın alındı.

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Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı! Siz bir de içini görün


Hay, Soğuk Savaş sırasında bu mağarayı sığınak olarak kullanabileceğine inanıyordu.

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Dünyanın en lüks mağarası satışa çıktı! Siz bir de içini görün


Zengin iş adamı 4 yıllık çaba ve 2 milyon dolarlık bütçeyle mağarayı lüks bir sığınağa çevirdi.

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