Kim Milyoner Olmak İster? 770. Bölüm soru ve cevapları...
Dünyanın en çok izlenen yarışma programı Kim Milyoner Olmak İster? ATV'de kazandırmaya devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster? 27 Ağustos Pazartesi akşamı yayınlanan 770. bölümü ile yine milyonları ekran başına kilitledi. Hababam Sınıfı filmlerinden 'Hayta İsmail' olarak tanıdığımız Ahmet Arıman'ın da yarışmacı olarak katıldığı Kim Milyoner Olmak İster? 770. Bölüm ekranlarda heyecan fırtınası estirdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster? 770. Bölüm tüm soru ve cevapları...
28 Ağustos 2018 Salı, 18:04:29 Güncelleme: 18:05:03
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