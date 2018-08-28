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En sağlıksız 30 besin

28 Ağustos 2018 Salı, 20:08:43 Güncelleme: 20:53:32
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En sağlıksız 30 besin

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti

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En sağlıksız 30 besin

Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.

Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ür��nlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.

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En sağlıksız 30 besin

Mikrodalga patlamış mısırı

Zararlı içerik: Trans yağlar

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En sağlıksız 30 besin

Tavuk nugget

Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan

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En sağlıksız 30 besin

İşlenmiş et

Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz

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