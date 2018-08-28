En sağlıksız 30 besin

Eatthis.com insan sağlığına zarar veren 30 ürünü açıkladı. Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ürünlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti
Amerika'da sağlıklı yaşam alanında tüyolar veren eatthis.com insan sağlığına zarar verebilecek 30 ürünü açıkladı.
Açıkladığı 30 besinin yanı sıra, ür��nlerin içindeki zararlı maddeleri de belirtti.
Mikrodalga patlamış mısırı
Zararlı içerik: Trans yağlar
Tavuk nugget
Zararlı içerik: Digliserid, Red #40 (gıda boyası), karajenan
İşlenmiş et
Zararlı içerik: Nitrat, aşırı tuz