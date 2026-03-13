CANLI YAYIN
İstanbul’un en kalabalık mahallesi 3 ili solladı! Nüfusu 110 bini aştı

İstanbul'un hızla büyüyen ilçelerinden Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi'nin nüfusu 110 bini aştı. Nüfus büyüklüğüyle Bayburt, Tunceli ve Ardahan gibi bazı illeri geride bırakan mahalle, İstanbul'daki hızlı kentleşmenin çarpıcı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Türkiye'de mahalle bazında nüfus yoğunluğu dikkat çekici boyutlara ulaşıyor. 160 bin 136 kişilik nüfusuyla Bağcılar Mahallesi Türkiye'nin en kalabalık mahallesi olurken, ikinci sırada ise 111 bin 164 kişinin yaşadığı Adnan Kahveci Mahallesi yer alıyor. İşte İstanbul'un en kalabalık mahalleleri…

Adnan Kahveci Mahallesi, 111 bin 164 kişilik nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık mahallesiolma özelliğini sürdürürken Türkiye genelinde de ikinci sırada yer alıyor. Nüfus büyüklüğüyle dikkat çeken mahalle, birçok şehirden daha fazla kişiye ev sahipliği yapıyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göreTürkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bin 136 kişinin yaşadığı Bağcılar Mahallesi oldu. İkinci sırada ise Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi bulunuyor.

Toplam 10 mahalleden oluşan Beylikdüzü'nünnüfusu 422 bin 988'e ulaşırken ilçede yaşayan yaklaşık her dört kişiden biri Adnan Kahveci Mahallesi'nde ikamet ediyor. Büyükçekmece sınırına yakın konumda bulunan mahalle, özellikle yüksek katlı konut projeleri ve site düzeniyle dikkat çekiyor.

Ulaşım imkanlarının geniş olması ve otopark sorununun diğer mahallelere göre daha az yaşanması da bölgenin tercih edilmesinde etkili oluyor.

Adnan Kahveci Mahallesi'nin nüfusu, bazı illerin toplam nüfusunu da aşmış durumda. Mahallede yaşayan kişi sayısı, Bayburt, Tunceli ve Ardahan gibi illerin nüfusundan daha fazla.

Bunun yanı sıra mahalledeki nüfus, Anadolu'daki birçok ilçeyi ve İstanbul'daki Şile, Adalar ile Çatalca ilçelerinin nüfusunu da geride bırakıyor.

Mahalle Muhtarı Arzum Albayrak, açıklanan verilerle birlikte mahallenin İstanbul'un en kalabalık, Türkiye'nin ise ikinci kalabalık mahallesi olma özelliğini koruduğunu söyledi.

Mahallenin ağırlıklı olarak site düzeninde konutlardan oluştuğunu belirten Albayrak, bu nedenle yoğun nüfusun sokaklarda çok hissedilmediğini ifade etti. Albayrak, "Mahallemizde 50 cadde ve 109 sokak bulunuyor. Yüzölçümü aslında çok geniş değil. Ancak siteler ve yüksek katlı binalar nedeniyle nüfus oldukça yoğun." dedi.

Albayrak, mahallede sosyal dayanışmanın güçlü olduğuna dikkat çekerek büyüklüğü sadece nüfus sayısıyla değerlendirmek istemediklerini dile getirdi. Komşuluk ilişkilerinin güçlü olduğunu belirten Albayrak, mahalledeki birlik ve dayanışmanın kendileri için önemli olduğunu vurguladı.

Görevini bir kadın muhtar olarak yürütürken zaman zaman zorluklarla karşılaştığını da ifade eden Albayrak, buna rağmen bu durumu avantaja çevirdiklerini belirtti. Kadınların iletişim becerisi ve detaycılığının mahalle yönetiminde olumlu etkiler oluşturduğunu söyleyen Albayrak, yoğun emek verdiklerini ve bunun karşılığını aldıklarını sözlerine ekledi.

(Takvim Foto Arşiv, AA)