İSTANBUL'UN EN KALABALIK MAHALLESİ BEYLİKDÜZÜ'NDE

Adnan Kahveci Mahallesi, 111 bin 164 kişilik nüfusuyla İstanbul'un en kalabalık mahallesiolma özelliğini sürdürürken Türkiye genelinde de ikinci sırada yer alıyor. Nüfus büyüklüğüyle dikkat çeken mahalle, birçok şehirden daha fazla kişiye ev sahipliği yapıyor.

Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi verilerine göreTürkiye'nin en kalabalık mahallesi 160 bin 136 kişinin yaşadığı Bağcılar Mahallesi oldu. İkinci sırada ise Beylikdüzü'ndeki Adnan Kahveci Mahallesi bulunuyor.