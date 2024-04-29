Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye 2024'te o 5 ülkeye fark attı

ABD merkezli Global Firepower şirketinin 2024 raporuna göre, Türk Deniz Donanması yine uluslararası alanda etkileyici bir konumda yer alıyor. Türkiye'nin deniz kuvvetlerinin sağlamlığı ve yetenekleri, Global Firepower tarafından yapılan detaylı değerlendirmelerin ardından gözler önüne serildi. Peki, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerine sahip ülkeleri hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte merak edilenler...
Global Firepower'ın 2024 raporu, dünyanın en güçlü deniz kuvvetlerini belirlemek için titiz bir değerlendirme sunuyor. Türkiye, bu sıralamada önemli bir yer edinerek dikkatleri üzerine çekti.
Deniz kuvvetleri, denize kıyısı olan ülkeler için stratejik öneme sahip olup, ulusal savunma kabiliyetinin temel bir parçasını oluşturuyor. Her yıl olduğu gibi, ABD merkezli Global Firepower tarafından hazırlanan "Dünyanın en güçlü donanmaları" listesi, gemi ve personel sayıları gibi çeşitli faktörlere dayanarak hesaplanıyor. Türkiye'nin donanması da yine bu listede önemli bir konumda yer alıyor.
İşte o sıralamada Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...
97-Estonya
96- Uruguay
95- Somali