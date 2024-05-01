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2024'te Türkiye 4 ülkeye karşı üstünlük sağladı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi yenilendi

Türkiye'nin son dönemlerdeki askeri operasyonları ve hava kuvvetlerinin başarılı performansı, uluslararası arenada büyük yankı uyandırmaya devam ediyor. Dünya genelinde hava kuvvetlerinin gücüne dair yapılan değerlendirmelerde, Türkiye'nin yer aldığı sıralama dikkat çekiyor. Peki, dünyanın en güçlü hava kuvvetlerine sahip ülkeler hangileri? Türkiye kaçıncı sırada? İşte merak edilen o liste...

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Giriş Tarihi 01 Mayıs 2024, 14:35 Güncelleme 01 Mayıs 2024, 14:35
2024’te Türkiye 4 ülkeye karşı üstünlük sağladı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi yenilendi 1

ABD merkezli Global Firepower tarafından düzenli olarak yayınlanan ve dünyanın askeri gücünü detaylı bir şekilde analiz eden raporlar açıklandı. Geçtiğimiz günlerde 'Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri' listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Global Firepower, daha önce 2024 Dünyanın En Güçlü Orduları listesini de açıklamıştı ve Türk ordusunun üç basamak birden yükseldiğini belirtmişti.

2024’te Türkiye 4 ülkeye karşı üstünlük sağladı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi yenilendi 2

İşte 2024 yılı dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...

2024’te Türkiye 4 ülkeye karşı üstünlük sağladı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi yenilendi 3

100- TANZANYA

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