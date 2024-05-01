2024'te Türkiye 4 ülkeye karşı üstünlük sağladı! Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi yenilendi

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ABD merkezli Global Firepower tarafından düzenli olarak yayınlanan ve dünyanın askeri gücünü detaylı bir şekilde analiz eden raporlar açıklandı. Geçtiğimiz günlerde 'Dünyanın En Güçlü Hava Kuvvetleri' listesi kamuoyuyla paylaşıldı. Global Firepower, daha önce 2024 Dünyanın En Güçlü Orduları listesini de açıklamıştı ve Türk ordusunun üç basamak birden yükseldiğini belirtmişti.