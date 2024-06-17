Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye 145 donanma arasında adını zirveye taşıdı

Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralamasını yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi, 2024 yılının en güçlü deniz donanmaları listesini açıkladı. Bu sıralama, devletlerin askeri donanımlarıyla ilgili her ayrıntıyı dikkate alarak hazırlanıyor. Türkiye, bu yıl da 'Dünyanın en güçlü donanmaları' listesinde üst sıralarda yer almayı başardı.
Dünyanın en güçlü ordularına sahip ülkeler, savunma bütçeleri, asker sayıları ve kara, hava ve deniz kuvvetlerindeki güçleri ile her zaman merak konusu olmuştur. ABD merkezli Global Firepower, 2024 yılına ait en güçlü deniz kuvvetleri raporunu yayımladı. Bu kapsamlı araştırma, devletlerin denizcilik alanındaki askeri kapasitelerini ve güçlerini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor.
İşte o sıralamada Türkiye bakın kaçıncı sırada yer alıyor...
97-Estonya
96- Uruguay
95- Somali