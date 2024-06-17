Dünyanın en güçlü deniz kuvvetleri açıklandı! Türkiye 145 donanma arasında adını zirveye taşıdı

Her yıl dünyanın en güçlü orduları sıralamasını yapan ABD merkezli Global Firepower şirketi, 2024 yılının en güçlü deniz donanmaları listesini açıkladı. Bu sıralama, devletlerin askeri donanımlarıyla ilgili her ayrıntıyı dikkate alarak hazırlanıyor. Türkiye, bu yıl da 'Dünyanın en güçlü donanmaları' listesinde üst sıralarda yer almayı başardı.