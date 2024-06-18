Dünya askeri güç sıralaması değişti! Türkiye 100 ordu arasında zirveye altın gibi sıçradı

2024 yılı itibarıyla Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu. ABD merkezli Global Firepower şirketi tarafından yapılan ve askeri güçleri değerlendiren araştırma, bölgedeki ülkelerin askeri kapasitelerini ortaya koydu. 60'tan fazla faktörün göz önünde bulundurulduğu bu çalışmada, teknolojik donanım, asker sayısı, mali yapı, lojistik kapasiteler, hareket kabiliyeti ve coğrafi avantajlar gibi kriterler dikkate alındı. İşte 2024 yılı itibarıyla en güçlü ordular listesi...
Savunma sanayindeki atılımlar, askeri personelin artan kabiliyetleri ve güncel teknolojilere uyum sağlaması, Türkiye'nin en güçlü ordular listesinde üst sıralardaki yerini pekiştirdi. Amerika Birleşik Devletleri merkezli araştırma şirketi Global Firepower, 2024 yılı dünyanın en güçlü orduları sıralamasını yayımladı ve Türkiye, bu listede dikkat çekici bir konumda yer aldı.
İşte o liste...
100- KIRGIZİSTAN
99 - LETONYA