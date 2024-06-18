Dünya askeri güç sıralaması değişti! Türkiye 100 ordu arasında zirveye altın gibi sıçradı

2024 yılı itibarıyla Ortadoğu'nun en güçlü orduları belli oldu. ABD merkezli Global Firepower şirketi tarafından yapılan ve askeri güçleri değerlendiren araştırma, bölgedeki ülkelerin askeri kapasitelerini ortaya koydu. 60'tan fazla faktörün göz önünde bulundurulduğu bu çalışmada, teknolojik donanım, asker sayısı, mali yapı, lojistik kapasiteler, hareket kabiliyeti ve coğrafi avantajlar gibi kriterler dikkate alındı. İşte 2024 yılı itibarıyla en güçlü ordular listesi...